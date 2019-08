Pays Basque : le grand chassé-croisé de l'été ce weekend

Durant les trois jours de cette fin de semaine le trafic de l'autoroute A63 au Pays Basque va passer de 40 000 véhicules par jour à plus de 80 000 !

Pays Basque, France

Weekend très chargé sur les routes des vacances, avec une circulation record sur l'autoroute A 63 entre Bayonne et la frontière espagnole. Concrètement, le trafic moyen d'une journée sur cette portion va doubler. Vinci-autoroutes estime que 50 000 voitures descendront vers l'Espagne. Dans le même temps, 30 000 véhicules devraient monter vers Bordeaux.

Le péage de Biarritz la negresse © Radio France - Jacques Pons

Chez Vinci-autoroutes tout le monde sera sur le pont. Le nombre des employés est doublé durant la période estivale. A Biarritz, au quartier général de la société des autoroutes du sud, on se dit prêt.

Voir tous les mouvements de véhicules depuis le quartier général de Vinci autoroutes à Biarritz © Radio France - Jacques Pons

Pour ceux qui roulent, c'est le weekend de tous les dangers. Mais beaucoup d'automobilistes ont intégré les consignes de prudence : un arrêt toutes les deux heures.

Trois familles sur l'aire de repos de Bidart Copier

Pour le repos des vacanciers, Vinci lance la campagne #BienArriver

Durant cette période de vacances, VINCI a transformé l'aire landaise de Labenne-Ouest en camp de repos. Sur place, une association locale, la Water Family, sensibilise les visiteurs à la préservation de la ressource en eau. Présente aussi, une délégation du comité départemental olympique et sportif des Landes. Pour se changer les idées, les enfants trouveront l'association des Petits Débrouillards. Pour les gourmands un food truck "los tacos chingones".

Samuel Au Duong de Vinci-autoroutes Copier

Le dispositif sera plus allégé quelques kilomètres plus au sud, au Pays Basque. Les automobilistes qui s’arrêtent sur l'aire de Bidart trouveront le foodtruck "Manhattan Hotdog".

Se reposer sans (trop) polluer

Parallèlement à cette campagne Vinci lance une campagne sur les déchets. La fondation Vinci-autoroutes s'appuie sur une étude réalisée par l'IPSOS à propos de la gestion des déchets par les Français. Le résultat est accablant : plus d'un Français sur trois jette des déchets par la fenêtre de sa voiture. Selon l'institut de sondage, les gestes d'incivilité augmentent et "les jeunes de 16 à 24 ans sont plus négligents que leurs aînés".