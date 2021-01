Pays Basque : le préfet ferme la moitié des passages frontaliers au nom de la lutte contre le terrorisme

La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce la fermetures de neuf points de passages transfrontaliers à partir de jeudi. Il s'agit, d'ouest en est de :

Navette Maritime (Hendaye)

Pont de Marchandises (Hendaye)

Col de Lizuniaga RD406 (Sare)

Col de Lizarrieta (Sare) RD306

Route de Sare – Venta Berrouet RD4 (Sare)

Col d'Ispéguy RD949 (Baigorri)

Les Aldudes

Port de Larrau RD26 (Larrau)

La Pierre Saint-Martin RD132.

Les principaux passages restent ouverts © Radio France - Jacques Pons

Il reste sept points de passages ouverts sur le Pont Saint-Jacques, et à Béhobie à Hendaye, ainsi qu'à Biriatou. L'accès aux ventas est possible par le col d'Ibardin, Dancharia et Arnéguy. Côté béarnais, le tunnel et le col du Somport, ainsi que le col du Pourtalet restent ouverts. La préfecture assure que "ces fermetures temporaires auront un impact limité sur la fluidité de la circulation et l’activité économique transfrontalières", et elles ont été discutées avec le département, ainsi qu'avec les communautés autonomes frontalières d'Euskadi, de Navarre et d'Aragon. Le décret ne fixe pourtant aucune date de fin et se content de déclarer que ces passages sont "fermés jusqu'à nouvel ordre". La frontière avait déjà été fermée l'an dernier, mais c'était à cause de l'épidémie de coronavirus.