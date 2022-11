Pays basque : le Tour de France ne passera finalement pas par la route de la Corniche

C'était la question principale qui avait émergé au moment de l'officialisation du tracé du Tour de France 2023, le 27 octobre dernier. Une 110e édition qui démarre par un grand départ au Pays basque, à Bilbao, le samedi 1er juillet, et dont la troisième étape doit relier Amorebieta-Etxano à Bayonne le lundi 3 juillet , pour une arrivée prévue sur l'avenue de l'Aquitaine, au-dessus du parking de Glain. Une partie de ces 185 kilomètres devait passer par la route de la Corniche d'Hendaye, direction Saint-Jean-de-Luz. Mais France Bleu Pays Basque est en mesure de vous indiquer que le peloton ne longera pas le littoral par la route départementale 912.

En effet, la situation actuelle de la Corniche, sa fragilité due à l'érosion et les risques inhérents a poussé les maires des communes concernées, mais aussi les services des routes du Conseil Départemental 64 et de la préfecture à émettre un avis défavorable sur le passage du peloton et de la caravane du Tour dans ce secteur d'Urrugne, lors d'une réunion en préfecture organisée il y a dix jours avec les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO). "C'est une route un peu particulière, en raison du recul du trait de côte. Une route très surveillée en raison des glissements de terrain. Il ne nous paraissait pas opportun d'organiser un événement de masse comme le Tour de France, tant pour les coureurs que pour les passionnés qui seraient venus se mettre sur les bords de cette route départementale pour regarder le passage du peloton", indique Olivier Blancher, directeur général adjoint au CD 64, en charge des routes.

Trois solutions de repli envisagées

L'organisateur de la Grande Boucle a compris les enjeux, puisqu'un plan B est en train d'être élaboré pour éviter ce secteur, de la sortie d'Hendaye (RD 912) jusqu'à l'entrée de Ciboure "où l'on a des problèmes de stabilités de terrains sur quatre à cinq secteurs de ce linéaire". Trois pistes sont à l'étude pour l'heure. Parmi lesquelles, un passage sur la départementale 810, l'ancienne route nationale 10. Celle-là même qui traverse le centre-bourg d'Urrugne. "Sachant que pour arrêter un nouveau tracé, il y a une composante sportive essentielle pour l'organisateur, qui doit s'y retrouver sur le profil de la route. Mais je ne doute pas qu'on trouve une solution rapidement", ajoute Olivier Blancher. L'officialisation du tracé devrait se faire dès le début de l'année 2023.

"Il faut, de notre côté, qu'on ait suffisamment de temps pour préparer la fermeture de cet axe et solution de repli, surtout en période estivale pour gérer les flux. Il y a quelques déviations à préparer, et il faut compter un délai de trois mois maximum pour engager tout ceci" ajoute le directeur adjoint chargé des routes des Pyrénées-Atlantiques.

Un changement qui pourrait remettre en cause les villes traversées par le peloton dans le sud du Pays basque, mais pas l'arrivée à Bayonne, à savoir le passage par Saint-Pée-sur-Nivelle, avant la départementale 255 aussi appelée route de Bayonne qui va jusqu'à Othe Xuria à Arcangues, avant de continuer plus au nord sur la route de Saint-Pée via Bassussarry, pour entrer à Bayonne via Sutar, l'avenue du 8 mai 1945, le rond-point de Saint-Léon et pour terminer cette troisième étape de la Grande Boucle , la ligne droite qui amènera les coureurs cyclistes au-dessus du parking de Glain.