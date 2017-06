Pays Basque : les 50 ans de la SNSM

La SNSM fête son demi-siècle. Le Sauvetage en Mer a été déclaré, cette année, Grande Cause Nationale. Un hommage apporté aux milliers de bénévoles qui chaque jour sauvent des vies. Le moment également de collecter des dons afin de leur permettre d'assurer leur mission.

Il faut une année Grande Cause Nationale, pour que ces "héros de la mer" habituellement si discrets et taiseux acceptent de prendre la parole. Mais le SOS est lancé. La SNSM est aujourd'hui en survie. Elle cherche des finances pour continuer d'assurer sa mission. Elle vit à 80% grâce au bon coeur de ces donateurs. La saison d'été commence, les appels des plaisanciers en panne vont se multiplier. Voiliers en perdition ou pêcheurs en avarie, au coeur de la tempête, en pleine nuit, durant leur journée de travail, ils sont toujours là. Mobilisables en quelques minutes par solidarité, passion de la mer et don totalement gratuit de soi. Mais le matériel coûte cher. Un canot tous temps, par exemple, s'achète à 1, 5 million euros sans compter les réparations, l'entretien, les équipements. La Côte basque compte 2 bateaux de ce type basés à Anglet et Saint de Luz. La station d'Hendaye est dotée d'un 12 mètres.

Embarquement avec l'équipage de la SNSM de Bayonne

Les hommes de la SNSM de Bayonne © Radio France - Nathalie Bagdassarian

150 ans de sauvetage à Saint Jean-de-Luz

La station ne s'appelait pas encore SNSM mais la première association de sauvetage a été créée au 19 ème siècle en 1865 Saint Jean-de-Luz, née pour porter secours aux pêcheurs en difficulté comme venaient de le faire à l'époque les Anglais, précurseurs du sauvetage en mer. Fabuleuse histoire de ces "sentinelles" de l'océan retracée par des dizaines de photos dans le local de la SNSM à Ciboure. Une des 3 stations de la Côte Basque présidée par Jean Lataste, un ancien Capitaine au long de 74 ans, personnage de Jules Verne ayant parcouru toutes les mers du monde. Embarqué à 17 ans sur un navire de la Marine marchande et depuis 20 ans bénévole à la SNSM.

Jean Lataste devant le tableau de bois sculpté retraçant l'histoire du sauvetage à Saint jean-de-Luz © Radio France - Nathalie Bagdassarian

Le jeudi 29 juin 2017 sera organisée la première Journée nationale des Sauveteurs en Mer.

La SNSM sur la Côte Basque compte plus d'une centaine de bénévoles et un CFI , un Centre de Formation à Anglet.