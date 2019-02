Pays Basque : les autoroutes toujours plus chères

Pays Basque, France

Depuis de premier février les tarifs des autoroutes augmentent. Encore. Nouvelles hausses et peu de baisses. Les tarifs sont d'autant plus chers que débute ce mois-ci un rattrapage obtenu par les sociétés d'autoroutes en 2014. Ségolène Royal avait alors tenté d'obtenir un gel des prix mais les sociétés ont négocié une compensation. Nous commençons à la payer cette année. Et cela va durer jusqu'en 2023 !

Les hausses dans la région

Avec cette hausse, la liaison Biriatou-Bordeaux coûte 15 euros 50, soit 2% de plus qu'en début de semaine. Bordeaux-Bayonne c'est 11 euros 30, soit 1,8% de hausse. 8 euros 20 pour Bayonne-Pau, soit 20 centimes de plus. Enfin, 48 euros 50 pour le trajet Bayonne-Toulouse. Autrement dit, le prix d'un plein ! En sachant que les concessionnaires d'autoroutes augmentent là où il y a le plus de passage.

Les réductions touchent uniquement les abonnés

Il y a tout de même des réductions. Elles ne touchent que ceux qui disposent d'une carte d'abonnement. A titre d'exemples :

Biriatou-Bayonne : formule Océan avec 30% de réduction dès le premier trajet sur l’A63 uniquement , soit Biriatou à 1.19 € au lieu de 1.70 €, et Bayonne sud à 0.56 € au lieu de 0.80 €

Il y a deux types d’abonnement Télépéage chez ASF, dont un lancé ce vendredi :

Océan : 30% de réduction sur tous les trajets effectués sur l’A63 entre St-Geours de Maremne et l’Espagne, formule locale déjà existante

: 30% de réduction sur tous les trajets effectués sur l’A63 entre St-Geours de Maremne et l’Espagne, formule locale déjà existante Ulys 30 : 30% de réduction dès 10 A/R dans le mois, sur un itinéraire fixe (sans limite de km et de durée), formule nationale lancée ce premier février

