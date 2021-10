Pays Basque : les buralistes continuent de diversifier leurs activités

Les buralistes se réunissent ces jeudi 14 et vendredi 15 octobre à leur congrès national, à Paris, pour parler du futur de la profession. Dans les zones frontalières, comme le Pays Basque, ils continuent de diversifier leurs activités pour combler le manque à gagner du tabac acheté à l'étranger.

"Les architectes du futur" : c'était le thème, cette année, du congrès national des buralistes qui a été organisé jeudi 14 et vendredi 15 octobre, à Paris. Ce futur, les buralistes basques y contribuent beaucoup, forcés de se réinventer face à la concurrence de leurs confrères de l'autre côté de la frontière pyrénéenne.

"On prend forcément plus de risques"

Alors qu'en 20 ans, les ventes de tabac dans leurs établissements ont chuté de 50%, les buralistes qui n'ont pas mis la clé sous la porte n'ont cessé de se renouveler. "On espère bien sûr que les prix du tabac dans les pays limitrophes vont augmenter, mais en attendant, qu'est ce que l'on fait ? s'interroge Claudine Mora, présidente de la Chambre syndicale des buralistes du Pays Basque, présente au congrès. On a décidé d'avancer et de transformer nos établissements."

"Il y a quasiment 40% des buralistes de notre département qui se sont transformés, poursuit-elle. _C'est à dire qui ont osé prendre un prêt [bancaire], faire des travaux pour rénover leur établissement. On prend forcément plus de risques que ceux qui sont, par exemple, dans le centre de la Franc_e."

Une convention avec les maires du 64

"Avec mon collègue du Béarn, on a signé une convention avec les maires de France, révèle la représentante syndicale, _pour pouvoir avoir tous les services communaux : les taxes foncières, les taxes de redevance TV, les cantines_. Et on a en développement un nouveau service où les usagers pourront payer leur loyer, leurs factures EDF, toutes ses factures où ils ne veulent pas mettre la carte bleue sur internet ou se déplacer dans les services."