Pays Basque : les contrôles de prévention pour la sécurité en mer se multiplient au début de l'été

Eviter des incidents en mer : c'est le but des contrôles préventifs organisés régulièrement par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les Affaires maritimes sur la côte basque. Avec le début de l'été, ils sont plus nombreux, pour sensibiliser notamment les vacanciers.