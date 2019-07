Pays Basque : les déchets des uns sont les trésors des autres !

Les déchets peuvent-ils devenir une matière première ? Oui ! Ça s'appelle l'économie circulaire et ça se développe de plus en plus au pays basque. Gros plan sur ces entreprises d'un nouveau genre !

Pays Basque, France

Les déchets peuvent-ils devenir une matière première ? Oui ! Ça s'appelle l'économie circulaire et ça se développe au pays basque. De plus en plus d'entreprise réutilisent la matière ... parfois la leur, parfois celle d'autres sociétés. Gros plan sur ces patrons qui voient un trésor dans les poubelles des autres.

... quand la Laine de Manex devient oreillers et sacs à main

A Sare, Aña et Aitor ont fondé Iletegia. Il y a quatre ans, ils sont partis d'un constat. Tous les ans, les éleveurs de manex notamment , ne savent que faire de la laine des brebis une fois la tonte effectuée. Elle leur est, au mieux, rachetée 3 francs 6 sous. Bien souvent, et même si c'est interdit, ils la brûlent. Aña et Aitor en font matelas, coussins, sacs et autres vêtements

Ilétégia vend matelas, oreillers, couettes, sacs et vêtements en laine de brebis manex © Radio France - Céline Arnal

Au Pays Basque, Iletegia est la seule entreprise à travailler la laine. Ses produits sont vendus via internet ou sur les marchés

Aña devant quelques unes des réalisations d'Iletegia © Radio France - Céline Arnal

lletegia qui a trouvé un nouveau débouché, inattendu... un autre artisan de Sare lui achète du fil de la laine pour fabriquer des pelotes pour la main nue. Iletegia travaille en outre sur un projet d'espadrille 100 % en laine Manex.

Pour en savoir plus sur Iletegia, cliquez ici

... quand les filets de pêche deviennent maillots de bain

Hopaal a été fondée il y a 3 ans par deux étudiants en école de commerce. La marque, basée à Anglet, fabrique des vêtements à base de déchets collectés en mer : plastiques, filets de pêche, vieux vêtements ou chutes de tissu... Ils en font maillots de bain et vêtements.

Mathieu et Clément, les deux fondateurs d'Hopaal © Radio France - Céline Arnal

Hopaal compte aujourd'hui 6 salariés.... design, marketing, gestion de la production. Son chiffre d'affaire double chaque année. Sa gamme aussi ; 4 tee shirts au lancement il y a 3 ans, une soixantaine de référence aujourd'hui.

Hopaal vend sur internet une soixantaine de produits © Radio France - Céline Arnal

Hopaal qui travaille pour cet automne sur une veste 100 % recyclée, 100 % recyclable et consignée et teste par ailleurs en ce moment un système d'expédition sans carton mais avec des sacs à reexpédier

Pour en savoir plus sur Hopaal, cliquez ici.

... quand le marc de café devient champignon

De la Cave à l'Assiette, c'est du 100 % recyclé ! Pour faire pousser ses champignons, Cécile Cordina, la fondatrice de la société récupère le marc de café dans des bars de Bayonne. Elle récupère de la paille auprès d'agriculteur ou encore les seaux chez un maître Glacier de Biarritz.

Dans la champignonnière de Cécile Cordina, c'est du 100% récup' © Radio France - Céline Arnal

Même son lieu de production est du "seconde main". Ses pleurotes poussent en effet dans l'ancienne porcherie du couvent des Bernardines à Anglet. Elle utilise aussi une cave dans le Bayonne Ancien.

Les champignons sont labelisés Agriculture Biologique © Radio France - Cécile Cordina

Ses produits, labellisés Agriculture Biologique, sont vendus dans les magasins bios de l'agglo bayonnaise ou auprès des AMAP. ( association pour le maintien d'une agriculture paysanne)

Pour en savoir plus sur De la Cave à l'Assiette, cliquez ici

... quand les entreprises prennent de nouvelles habitudes

Impossible de quantifier le nombre d'entreprise basque qui misent à présent sur l'économie circulaire. Elles sont une vingtaine à en avoir fait leur business plan... mais elles sont aussi de plus en plus nombreuses à réutiliser de la matière en interne. C'est souvent à la marge, des rebuts de leur propre activité qui il y a quelques années partaient à la déchetterie. Un changement dans les comportements, que constate Léa Clédon, chargée de l'économie circulaire à la CCI de Bayonne. La Coopérative Coreba à Hasparren qui concasse ses déchets inertes pour les réutiliser dans les tranchées. Celsa, sur le port de Bayonne, recycle l'acier. Les pratiques en tout cas se multiplient ...