Pays Basque : "Les monuments aux morts : un hommage à tous ceux grâce à qui nous sommes libres"

Pays Basque, France

Quelques heures avant qu'Emmanuel Macron inaugure à Paris, un monument dédié aux 549 soldats morts en opérations extérieures, Michaël engagé à l'âge de 18 ans dans l'armée a été décoré de la Légion d'Honneur.

Sous la pluie, en costume à côté de ses camarades du 1 er RPIMA de Bayonne, Michaël 32 ans a été fait ce lundi 11 novembre Chevalier de la Légion d'Honneur . Il y a 5 ans, il a été grièvement blessé à la jambe alors qu'il était en mission au Mali. Après de multiples opérations, il est toujours handicapé et il a dû quitter l'armée.

Les soldats du 1er RPIMA, Régiment de Parachutistes d'Infanterie de Marine de Bayonne © Radio France - Nathalie Bagdassarian

C'est une gratification qui fait autant plaisir pour nous que pour la famille

" Ce sont les risques du métier, je le savais. Etre aujourd'hui fait Chevalier de la Légion d'Honneur fait très plaisir, c'est une reconnaissance" avoue Michael qui, pudiquement accepte de raconterce qui s'est passé une nuit en 2014 au Mali. " J'ai pris une balle de Kalachnikov dans la jambe, dans le fémur. Donc j'ai eu une fracture du fémur et l'artère fémorale sectionnée. Mon coéquipier, mon ami a pu me mettre un garot et arrêté l'hémorragie parce-que j'avais déjà perdu 2 litres en 2 minutes. C'était en pleine nuit". Michaël a pu être sauvé. Il a depuis repris ses études et "Je travaille aujourd'hui dans la paie. Je vais beaucoup mieux , les années passent mais ces monuments sont essentiels pour se souvenirs de tous ceux qui ont laissé leur vie pour qu'on soit libres aujourd'hui".

Des écoliers , des soldats et des Bayonnais pour commémorer la guerre 14/18 © Radio France - Nathalie Bagdassarian