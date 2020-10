Pays Basque: les réactions aux dernières mesures anti-COVID

Le préfet des Pyrénées Atlantiques a dévoilé une nouvelle série de mesures pour lutter contre la propagation du Coronavirus dans le département. Les bars et restaurants devront notamment fermer plus tôt.

Après une première alerte samedi dernier, le préfet passe donc à l'offensive. Eric Spitz a annoncé ce mardi matin une série de mesures pour lutter contre la propagation de la COVID-19 dans le département. Les voyants sont au rouge dans les Pyrénées-Atlantiques: ce mardi en fin d'après midi, le taux d'incidence était de 224,2 cas pour 100 000 habitants, un record pour notre département.

Fermeture des bars à 22h

Les mesures annoncées par le préfet seront mises en place à partir de ce jeudi pour une durée de 15 jours dans un premier temps. La plus marquante concerne les bars. Ils devront désormais fermer à partir de 22h tous les soirs. Exception faite pour les bars qui proposent des tapas. Le préfet qui précise que seuls les bars qui ont une carte "digne d'un restaurant" comme une carte détaillée de tapas ou des burgers pourront rester ouvert après 22h.

Le personnel du bar-restaurant Belloteka à Biarritz prépare le service, alors que le préfet durcit les restrictions sanitaires. © Radio France - Solène de Larquier

Fermeture des restaurants à 23h30

Sauf que voila, après un premier arrêté publié à la mi-journée, une nouvelle version a été mise en ligne, ajoutant une nouvelle mesure ce mardi après-midi. Outre les bars, ce sont finalement donc aussi les restaurants qui seront concernés par ces mesures, avec une fermeture à 23h30, et l'interdiction de servir de l'alcool après 22h sans nourriture.

D'abord les bars, puis finalement ce sont aussi les restaurants, des revirements qui finissent par agaçer Jean-Pierre Istre le président de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie du Pays basque. "Qu'il faille prendre des mesures je crois que tout le monde l'a comprit, mais on a vraiment l'impression que les choses évoluent au gré de ce qu'il se passe" déplore le président de l'UMIH avant de s'interroger: "pourquoi dans la journée les restaurants, faut-il les fermer à 23h30? c'est pas dramatique 23h30, ça permet de faire un service quasiment normal, mais qu'est ce qu'on va nous annoncer les jours prochains?"

En apprenant qu'il devra fermer à 23h30, Eddy Martin, gérant du bar-restaurant Belloteka à Biarritz fait ses calculs. "On pouvait prendre la dernière commande à 23h30, la on devra faire la dernière à 22h45, donc on va perdre 45 minutes", mais il relativise.

"Dans notre malheur ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir une limite à 21h. On va se contenter de ça. Là même si on fait 15, 20% de moins, au moins on pourra travailler."

Vestiaires de sport fermés

Parmi les autres mesures annoncées par le préfet, les vestiaires dans tous les établissements sportifs devront être fermés (sauf scolaires, et sportifs professionnels).

Une décision qui impacte par exemple le club de l'US Nafarroa à Saint Jean Pied de Port, qui évolue en Fédérale 2. Les vestiaires avaient déjà été fermés cet été, sauf que cette fois, l'automne est arrivé au Pays basque. "On va essayer de trouver les solutions pour y remédier" prend notre le président du club Xabi Etcheverry. "Au niveau des entrainements, on l'a déjà fait, les joueurs venaient cet été en tenue, et repartait comme ça", explique-t-il avant de poursuivre. "On a eu la chance d'avoir un été clément, ça s'est bien passé, on va devoir le refaire avec des conditions moins clémentes".