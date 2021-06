Pays Basque : les restaurateurs en colère dénoncent l'interdiction de diffuser le derby Biarritz - Bayonne

"Kasu, kasu ostalariak kexu", ça veut dire "attention, restaurateurs en colère", et le collectif porte bien son nom, ce week-end du 12 et 13 juin : ils en ont gros sur la patate de l'interdiction préfectorale. Alors qu'ils sortent à peine d'une longue période de fermeture, la sous-préfecture leur interdit de rediffuser dans leurs établissement le match de barrage de la LNR qui oppose Bayonne à Biarritz pour une place en Top 14. Une décision déjà dénoncée par le maire de Bayonne, qui écœure aussi les restaurateurs. Pour le porte-parole du collectif Xina Dulong : "c'est une incohérence. On n'a pas le droit de diffuser ce match alors que Roland Gorros, oui. Par contre, il y a une fan zone de 1.500 personnes à Jean-Dauger (le stade de l'Aviron Bayonnais) et 5.000 personnes dans le stade d'Aguiléra. Nous, on a un protocole sanitaire strict qu'on respecte, et on ne peut pas travailler normalement".

Les restaurateurs biarrots et bayonnais étaient unis pour l'occasion © Radio France - Bixente Vrignon

La possibilité d'un recours

Une vingtaine de restaurateurs a réalisé une action symbolique à l'aide de fumigènes bleus et blancs et de l'Indien mascotte de Biarritz. Ils ont déposé des écrans télé sur les marches de la sous-préfecture. Avec le syndicat professionnel Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière (UMIH) "Kasu, kasu ostalariak kexu" étudiait vendredi soir la possibilité de déposer un recours en référé contre cette décision.