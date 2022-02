Pays Basque : marre des sites de rencontre ? Essayez les randos de célibataires

On souhaite une bonne Saint-Valentin à tous les amoureux, et on est de tout cœur avec les autres. On a même un cadeau pour tous ceux qui en ont plein le dos des applis de rencontre : enfilez un sac à dos et partez faire une rando ! Une rando de célibataires, c'est ce que propose un couple de Bidarray amoureux de la montagne. A priori, c'est inédit en Pays Basque, et pour la première, ils avaient lancé l'invitation sur un groupe Facebook d'amateurs de marche très suivi. Carton plein en quelques heures : ils ont été débordés par les inscriptions. France Bleu Pays Basque a tout de même pu se joindre au groupe pour escalader le Larla, au dessus de Saint-Martin-d'Arossa.

Les organisateurs pensent renouveler l'expérience © Radio France - Markotx Criado

Pour les suivre, il a fallu partir avant l'aube pour une bonne demi-heure de montée dans la pénombre, pour arriver juste à temps pour voir la mer de nuages s'illuminer. C'est aussi ça qui a motivé Ghislaine à se lever avant l'aube : "Je randonne énormément, il y avait bien sûr le côté célibataires, c'est novateur, mais je n'avais jamais testé le côté lever de soleil. Et comme j'aime beaucoup l'échange humain, tout est réuni pour passer une belle journée." La vue sur les montagnes est à couper le souffle, mais il faut reprendre l'ascension, et petit à petit, l'ambiance se détend.

Pas des professionnels de la rencontre

"Ça a commencé à accrocher dès que le soleil s'est levé", racontent Christophe et Jimmy. "Parce qu'au départ, on ne se voyait pas trop. Et puis, petit à petit, la lumière est apparue, on a commencé à échanger. Ça facilite, le fait d'être en groupe... Des fois, il y a toujours des gens devant, des gens un peu en retrait. Mais là, on se mélange tous." Sous l'œil de Markotx et de Dorothée, chacun se présente, l'ambiance semble joyeuse et spontanée, les conversations facilitées par leur point commun, la randonnée.

Je pense que la plupart ont trouvé ça comme prétexte en disant 'Je ne suis pas sur Internet, sur un site de rencontres, je viens partager une randonnée, et si le contact se fait, c'est tant mieux' - Markotx, organisateur de la randonnée

"En moins de 24 heures, on avait cinquante inscrits", raconte celui qui a justement rencontré sa compagne au cours d'une randonnée. "On a dû clôturer les inscriptions, et définir une tranche d'âge. Ce sont des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires même, avec tous ont la même passion en commun, celle de la randonnée en montagne en Pays basque.

Leur passion commune, la randonnée en montagne, a facilité les conversations © Radio France - Emmanuel Grabey

Et clairement, ce n'est pas le supermarché des applis de rencontre, où certains ont l'impression d'être des produits qu'on prend ou qu'on jette. "On n'est pas des professionnels de la rencontre ni de la randonnée d'ailleurs", poursuit Markotx. "On est juste des amateurs et on se dit que grâce à cette passion commune, on pouvait peut être permettre à des personnes qui, d'habitude randonner seules de pouvoir rencontrer un groupe qui a la même passion que et de créer des affinités."

Bientôt de nouvelles randonnées ouvertes à d'autres publics ?

À la descente, tout le monde à le sourire, même ceux qui n'ont pas eu de coup de foudre. "Je n'ai pas rencontré la personne de ma vie, mais c'était sympa, il y avait une très bonne ambiance", s'amuse une participante. D'autres en revanche ont le cœur plus emballé : "Je rencontre des femmes superbes autant intérieurement qu'extérieurement. Et je pense que c'est l'avenir, bien plus que des sites de rencontres, parce que j'ai fait beaucoup de sites de rencontres également, je n'ai jamais trouvé l'amour. De nos jours, rien ne vaut le réel et l'imprévu."

Et s'il n'est pas possible de savoir si des affinités à deux se sont créées, plusieurs membres du groupe se sont liés d'amitié et ont pu passer d'autres moments ensemble. Quant à Markotx et Dorothée, ils ont prévu de nouvelles randos pour célibataires, et envisagent d'en organiser pour les séniors, pour les gays et pour les lesbiennes.