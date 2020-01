Pays Basque : neuf habitants sur dix consomment au moins un média local

L'office public de la langue basque a commandé une enquête pour évaluer la fréquentation et la consommation des médias au Pays Basque et des programmes en langue basque. Il en ressort un grand intérêt pour l'information locale.

Pays Basque, France

L'étude est presque inédite. L'office publique de la langue basque vient de recevoir les résultats d'une étude commandée pour évaluer la fréquentation et la consommation des médias au Pays Basque et des médias et émissions en langue basque.

En 2006, l'office public de la langue basque avait déjà demandé une étude sur la question, mais elle n'a pas servi de comparatif à celle présenté en ce début d'année 2020. En effet, la méthodologie n'étant strictement pas là même, les deux ne peuvent être honnêtement comparés.

Grande consommation de médias locaux

Principale information de cette étude, 88% des habitants du Pays Basque utilisent au moins un média local, minimum deux pour 74% des sondés. Dans le détail des médias locaux, les interrogés regardent pour 62% la télévision, 53% la radio, et 52% de la presse écrite.

Il en ressort aussi que tout support confondus, les sondés souhaitent pour quasiment 60% d'entre eux des informations du Pays Basque nord, mais aussi du Pays Basque sud.

L'offre en langue basque

Et si globalement les interrogés se disent satisfaits par la qualité de l'offre en langue basque, dans les principales améliorations, les sondés souhaitent surtout une augmentation du nombre de programmes en basque. Selon le président de l'office public de la langue basque il y a "une faim pour le basque dans les médias".

Pour Beñat Arrabit, président de l'Office Public de la Langue Basque, il y a une faim pour le basque dans les médias. © Radio France - Anthony Michel

L'étude a été réalisée entre juin et juillet 2019 auprès de 1600 personnes résidant au Pays Basque de 13 ans et plus, en respectant un échantillon représentatif du territoire en terme de genre, tranche d'âge et taux de bascophones.