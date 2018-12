Pays Basque : nous sommes 305 737 habitants

Les données de l'INSEE publiées jeudi montrent un accroissement de 19.372 habitants entre 2011 et 2016 pour le Pays Basque nord. Bayonne est la deuxième ville la plus dynamique de toute la Nouvelle-Aquitaine derrière Bordeaux, et passe la barre des 50.0000 habitants.

Pays Basque, France

L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) montre que la Nouvelle-Aquitaine a deux moteurs : la métropole bordelaise et la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB). Entre 2011 et 2016, le Pays Basque nord gagne presque 20.000 habitants, et c'est dû essentiellement à l'apport de population extérieure. La natalité basque est en berne : Bayonne, par exemple compte maintenant 50.589 habitants, mais c'est grâce au solde migratoire, parce que le solde naturel, la différence entre les naissances et les décès, est de 0,2 à peine.

Les dix communes les plus importantes du Pays Basque nord © Radio France - Bixente Vrignon

Bayonne, Anglet, Biarritz : le trio de tête du Pays Basque ne change pas. Arrivent derrière Hendaye, St Jean-de-Luz et Boucau. Biarritz ne parvient pas à stopper son hémorragie, la commune perd un millier d'habitants en cinq ans et 2000 en dix ans. La plus petite commune du Pays Basque, c'est toujours Etchebar en Soule. Avec 72 habitants, elle connait un accroissement spectaculaire... de quatre habitants en cinq ans.

Biarritz ne parvient pas à freiner la décroissance © Radio France - Bixente Vrignon

Une préfecture qui perd des habitants

Le Pays Basque dans son ensemble gagne 19.372 habitants entre 2011 et 2016. Et c'est lui qui tire la croissance du département. Pau est la deuxième ville qui perd le plus d'habitants de toute la région Nouvelle-Aquitaine, avec 77.251 habitants. Parmi les communes de plus d'un millier d'habitants, Bassussarry (3074 habitants, +4,9%) est celle qui progresse le plus, suivie par Larressore (1980 habitants, +3,3%), St Pée-sur-Nivelle (6721 habitants, +2,8%), et Villefranque (2596 habitants, +2,8%).