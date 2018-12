Pays Basque : nouvelle étape dans la fronde anti-Linky

Une centaine d'habitants du Pays Basque ont décidé de s'associer à une action collective en justice contre les compteurs dits "intelligents" d'Enedis. Ils sont au total 243 opposants au Linky des Pyrénées Atlantiques, des Landes et des Hautes Pyrénées à déposer un dossier devant le TGI de Tarbes.

Pays Basque, France

"Inquiets", "épuisés", "en colère des pratiques d'Enedis", les mots ne suffisent plus aux anti- Linky pour qualifier leur opposition à ces nouveaux compteurs. Une 30 aine de collectifs ont donc décider de passer à la vitesse supérieure. Ils veulent maintenant que la justice rende une vraie décision sur le fond de l'affaire. Ils ont rassemblé plus de 200 dossiers et viennent de les déposer au Tribunal de Grande Instance de Tarbes .

243 habitants des Pyrénées Atlantiques, des Landes et des Hautes Pyrénées refusent de voir arriver le compteur dit "intelligent" d'Enedis chez eux...les opposants veulent maintenant que la justice rende une vraie décision sur le fond de l'affaire, jusqu'à présent les procédures n'ont pas donné grand chose.

L'affaire est maintenant devant le tribunal

"Le Linky dangereux pour la santé estiment les opposants" Copier

Le Linky ne porte pas atteinte à la santé affirme ENEDIS