Au pays Basque, convergent les chemins de Saint Jacques de Compostelle. Cette année, on célèbre le vingtième anniversaire de l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO d'un sentier d'Aroue à Ostabat mais aussi l'église de l'Hôpital-Saint-Blaise.

Pays Basque, France

Ils font partie des rares sites du pays Basque à bénéficier de cette distinction. Le sentier qui relie Aroue à Ostabat et l'église de l'Hôpital-Saint-Blaise célèbrent les 20 ans de leur inscription au Patrimoine mondial de l'Unesco (united nations educational, scientific and cultural organization, en français, organisation des nations unies pour l'éducation et la culture).

Au même titre que la cathédrale de Bayonne et la porte Saint-Jacques à Saint-Jean-Pied-de-Port, ces deux sites avaient été classé en 1998 au titre des "Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle". Une reconnaissance que le village de l'Hôpital-Saint-Blaise a vécu comme une consécration. L'Unesco a permis à cette petite commune de la province de Soule de rendre sa remarquable église du XIIème siècle encore plus attractive.

Ce qu'a gagné l’Hôpital Saint Blaise avec l'UNESCO Copier

Plusieurs voies du chemin de Saint Jacques passent par le Pays Basque :

la voie du Piémont (de Betharam à Saint Jean Pied de Port)

la voie du Puy (de Arzacq-Arraziguet au col de Bentarte)

la voie d'Arles (le plus long des chemins, 1740 km !)

la voie de Tours (elle passe par le village d'Ostabat)

A l'entrée de l'église de l’Hôpital Saint Blaise © Radio France - Andde Irosbehere

A partir de ce vendredi, une plaque officielle affichera clairement et avec fierté l'appartenance du bâtiment du 12ème siècle au patrimoine mondial de l'humanité. La cérémonie s'est tenue avec un spectacle son et lumière dans l'église. Une autre plaque sera posée à Ostabat, à la croisée de trois chemins de Saint Jacques de Compostelle.

Que signifie un classement au patrimoine mondial de l'Unesco ?

On le mesure surtout à l’Hôpital saint Blaise depuis que l'église romane est inscrite au prestigieux classement de l'Unesco. Pour Mathilde Caraminot, en charge de la valorisation du patrimoine "c'est un atout indéniable". Chaque année, ce sont 30 000 visiteurs qui passent par le petit village où vivent 70 personnes. Un afflux qui fait vivre deux restaurants.

Ce bien que nous avons a une valeur exceptionnelle — Daniel Olçomendy, maire d'Ostabat

Le maire d'Ostabat, Daniel Olçomendy, est aussi en charge du tourisme à la Communauté d'agglomération Pays Basque. L'élu de Basse-Navarre ne voit que des avantages dans le classement de l'UNESCO. Il était ce vendredi l'invité France Bleu Pays Basque interrogé par Oihana Larzabal.