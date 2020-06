Dés ce mercredi, la côte basque dit adieu au concept de "plage dynamique" ! Retour à la normale ou presque en mode bronzette sur le sable mais en respectant toujours la "distanciation sociale" et les gestes barrières en raison de l'épidémie de Covid 19.

Pays Basque : on peut de nouveau bronzer sur la plage tout en gardant ses distances

Les plages rouvrent totalement : serviette et parasol autorisés

D'Hendaye à Anglet, en passant par Bidart, on peut désormais bronzer sur le sable et planter son parasol. Terminée la plage "dynamique" mais il faudra respecter "les gestes barrières" et "la distanciation sociale" prévient la Préfecture.

A Anglet, toutes les plages sont accessibles librement en respectant les gestes barrières prévient la mairie . En revanche, seule la plage des Sables d’Or sera surveillée, et cela de 12h à 18h. Les aires de jeux et le skate park sont également ouverts. La pratique du jogging reste quant à elle interdite de 10h à 18h sur la promenade Victor Mendiboure