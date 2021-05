PHOTOS - Pays basque: des centaines de personnes rendent un dernier hommage à Michel Berhocoirigoin

Plusieurs centaines de personnes étaient réunis ce mercredi matin pour assister aux obsèques de Michel Berhocoirigoin à Gamarthe, décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 69 ans. Dans le petit village de Basse Navarre, un écran géant et des hauts parleurs avaient été installés aux abords de l'église afin que tous puissent assister à la cérémonie.

Beaucoup d'émotion dans le petit village natal de 'Berhoco', Gamarthe. © Radio France - Iban Etxezahareta

Un hommage unanime a été rendu à celui qui a été de nombreux combats ces cinquante dernières années au Pays Basque: de la création du syndicat ELB-Confédération Paysanne, à celle de la Chambre d'agriculture alternative du Pays Basque qui lui valut un passage devant les tribunaux, ou encore, son dernier combat, celui du processus de paix au Pays Basque, avec notamment sa détention à Paris après l'épisode spectaculaire de la neutralisation des armes d'ETA de Louhossoa en 2016.

Les mondes militants basque, paysan, syndical, politique de diverses sensibilités étaient réunis. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Et parmi les personnalités présentes, d'autres acteurs du processus de paix, Anaiz Funosas de Bake Bidea, des "artisans de la paix" Jean-Noël Etcheverry 'Txetx' ou Stéphane Etchegaray 'Etxe'. Ce dernier a connu 'Berhoco' à l'occasion de Louhossoa : "c'était un paysan, il a planté des graines toute sa vie, et pas que en agriculture, dans toute la société du Pays Basque".

Une haie d'honneur avec tshirt blanc des jeunes d'ELB et des militants d'EHLG. © Radio France - Iban Etxezaaharreta

La mémoire de 'Berhoco' qui a presqque fait l'unanimité politique : réunissant la famille abertzale des deux côté de la frontières avec Anita Lopepe et Xabi Larralde d'EH Bai, Rufi Etxeberria de Sortu, Maddalen Uriarte d'EH Bildu, Rafa Diez l'ancien secrétaire général emprisoné de LAB. Pour Jakes Abeberry fondateur d'Enbata: "c'est un gars qui est unique, au sens où il nous a appris, non pas à contester, mais à construire un contre-pouvoir, à consrire une contre-société de notre Pays Basque enkysté dans la tradition ; il est de ceux-là, il est exceptionnel".

Les militants écologistes sont également là, avec Sophie Busière et Me Jean-François Blanco d'Europe Ecologie Les Verts, avec aussi le président UDI de l'agglomération Pays Basque Jean René Etchegaray, le président Modem du Conseil départemental Jean Jacques Lasserre, tout comme la sénatrice PS Frederique Espagnac ou l'ancien responsable PS de Garazi, Frantxoa Maitia.

La rue principale bondée, tous avec le regard sur le grand écran. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le monde agricole et sndical est aussi nombreux. Beñat Molimos qui a pris la suite de la présidence de 'Berhoco' à Euskal Herriko Laborantza Ganbara, la chambre d'agriculture alternative du Pays Basque: "on l'a tous connu pareil, parce qu'il était le même avec tout le monde ; un combattant, un militant de la première heur, avec un grand respect, même pour ceux qui ne pensaient pas comme lui". Dimension à laquelle souscrit Patrick Etchegaray responsable de la FDSEA: "c'était un adversaire, pas un ennemi, Michel était d'une grande intelligence, que je respectais beaucoup, parce quu'il respectait les autres". Bernard Layre de la FDSEA et président de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques était à ses côités.