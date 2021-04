Pays Basque : premiers livrets de famille bilingues délivrés à Biarritz

Il existait déjà des livrets de famille bilingues en Bretagne ou en Corse. Mais pas au Pays Basque. Biarritz est la première commune d'Iparralde à délivrer des livrets imprimés en euskara et en français. La maire de la cité impériale, Maider Arosteguy a remis les deux premiers exemplaires ce mercredi à deux familles biarrotes. Dix autres livrets sont déjà en attente.

Aña et Beñat Jaureguy se sont vus remettre leur livret de famille bilingue par la maire de Biarritz © Radio France - Oihana Larzabal

A première vue, ce livret de famille ressemble à tous les autres. Sauf qu’à y regarder de plus près, tout y écrit d’abord en basque puis en français et on compte beaucoup plus de pages puisqu’il a fallu traduire tous les articles juridiques. Un travail de fourmi à la fois linguistique, juridique et graphique, réalisé par l'équipe de trois techniciens de la langue basque de Biarritz.

Deux familles biarrotes ont reçu leur livret de famille bilingue ce mercredi. "C'est un pas de plus vers la reconnaissance de l'euskara" commente Aña Jaureguy. Elle et son mari sont venus accompagnés de leurs deux fils pour l’occasion.

"Ce qui est important aussi, c'est de donner le choix d'avoir un document en euskara" - Aña Jaureguy Copier

Lucie Castelli attend un heureux évènement pour le moi de juin. Déjà maman d'une petite Intza, son nouveau livret de famille bilingue comptera bientôt une page de plus : "Mon compagnon parle euskara, moi j'essaie de faire au mieux. Pour nous, c'est important d'avoir un document un peu officiel dans cette langue qui nous est chère."

Le livret de famille bilingue de Biarritz est une première en Pays Basque © Radio France - Oihana Larzabal

D’une valeur symbolique, ce livret de famille bilingue sera automatiquement proposé aux couples se mariant à Biarritz. Toute personne déjà titulaire d’un livret de famille biarrot y a également droit. Dix demandes sont ainsi déjà en attente.

"Irringarria da hala ere Miarritzen izaitea lehen familia liburu elebiduna, plazerra da !" - Franck Ceramo Copier

"Nous souhaitons que la langue basque soit d'avantage présente dans les documents administratifs" explique Anne Pinatel, adjointe au maire en charge de l'euskara. "Que _le basque soit présent également dans la vie quotidienne des agents_. Donc en terme d'initiation et de formation, nous avons l'intention d'aller beaucoup plus loin."

"Ez bada legala ere, badugu tresna berri bat. Aintzina pausu bat da" - Beñat Jaureguy Copier

La ville de Biarritz invite les autres communes du Pays Basque à proposer, elles aussi, des livrets de famille bilingues et tient ses services à leur disposition pour les accompagner.