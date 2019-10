Pays basque : un hypermarché ouvre la nuit et le dimanche après-midi, sans personnel

C'est une première au Pays basque : l'enseigne Leader Price a décidé d'ouvrir deux de ses magasins 7j/7, de 6h à minuit. Avec un détail et non des moindres : sur les nouveaux créneaux horaires, les clients font leurs achats eux-mêmes, via des caisses automatiques.