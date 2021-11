Pays Basque : Ramuntxo Camblong, co-fondateur du réseau Seaska, est décédé

C'est une figure du Pays Basque nord qui s'est éteint ce vendredi. Le co-fondateur du réseau Seaska Ramuntxo Camblong, est décédé à l'âge de 82 ans. Il avait participé à la création du réseau des écoles immersives en langue basque en 1969. Il était également ancien président de l’Institut culturel basque, mais aussi du Conseil de développement du Pays Basque, et du parti nationaliste basque (PNB). Il était atteint de la maladie d'Alzheimer et était depuis deux ans en maison de retraite.

Fondateur d'une maison d'édition, du mouvement coopérativiste...

Ramuntxo Camblong est né à à Macaye le 11 novembre 1939. Il part à Paris puis Angers pour ses études d'ingénieur, puis il reviendra au Pays Basque au décès de son père en 1966. Il va lancer le mouvement coopérativiste en Iparralde, sa première coopérative industrielle sera Copélec en 1975, spécialisée dans la construction de réseaux électriques, et qu'il va diriger jusqu'en 1998. Puis il change de secteur avec son entrée dans l'entreprise de fabrication de sièges de bureau Sokoa à Hendaye, jusqu'en 2002, date de son départ à la retraite.

En 1969, il co-fonde le réseau des écoles immersives en langue basque Seaska avec entre autres Claire Noblia. Il a participé à la création d'Elkar, maison d'édition basque fondée à Bayonne en 1972. Mais son investissement dans le monde de la culture locale se confirme d'autant plus lorsqu'il devient président du Centre Culturel basque en 1984, qui deviendra ensuite l'Institut Culturel basque - Euskal Kultur Erakundea - d'Ustaritz qu'il dirigera jusqu'en 1994. Il a partie du comité directeur d'Egunkaria, premier quotidien en langue basque.

Mais il fut également un acteur majeur du monde politique en Iparralde. Membre fondateur du comité directeur d'Enbata en 1963 (premier mouvement abertzale du Pays Basque nord) il s'en éloigne à la fin des années 60. Puis il rentre au parti Eusko Alkartasuna (86-94), et devient président du PNB (parti de droite) en Iparralde de 2004-2008. Il aura aussi été conseiller municipal à Anglet de 2001 à 2008 sous l'étiquette du groupe municipal Angelu Zain. Il était père de trois enfants.

"Un leader extrêmement inspirant", "un homme de dialogue"

"Nous sommes tous bouleversés parce qu'il a toujours été pour nous un leader extrêmement inspirant, réagit avec émotion Peio Etxeleku, président du PNB en Iparraldé. Il avait l'habitude de dire 'tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin' et il a toujours mis en pratique cette phrase-là".

Il essayait de fédérer plutôt que de défaire — Mikel Ithurbide, ancien conseiller municipal abertzale à Anglet

"C'était un homme de dialogue, estime de son côté Mikel Ithurbide ancien conseiller municipal abertzale à Anglet. Il avait réussi le tour de force de pouvoir discuter avec EH Bai, il maintenait un dialogue, ce qui était productif. C'était un homme très bon, très à l'écoute, qui ne blessait jamais personne."