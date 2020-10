Pays Basque : reconfinement à partir de vendredi

C'était annoncé, mais on ne l'attendait pas forcément aussi vite : le Pays Basque est re-confiné, comme le reste de la France, dès cette semaine, dans la nuit de jeudi à vendredi. Emmanuel Macron l'a annoncé au cours de son allocution ce mercredi 28 octobre. Il va à nouveau falloir se munir d'une attestation pour se déplacer. Tous les établissements et commerces qui accueillent du public vont devoir fermer leurs portes, pour une durée minimale de 15 jours. Passé ce délai, si la situation s'améliore suffisamment, ils pourront rouvrir. Les écoles, collège et lycées, eux, restent ouverts. À l'Université, les cours en revanche se feront uniquement à distance. Ce nouveau confinement devrait s'étendre au moins jusqu'à début décembre.

Quelles sont vos réactions à l'annonce de ce reconfinement ? France Bleu Pays Basque vous ouvre son antenne ce jeudi matin, à partir de 7 heures. Vous pouvez vous exprimer en nous appelant au 05 59 59 17 17.

Les petits commerces espèrent un réouverture avant Noël

Évidement, l'annonce de ce reconfinement, c'est une mauvaise nouvelle pour les petits commerces. Catherine Iturbide gère deux magasins de bijouterie, l'un à Bayonne, l'autre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Les deux établissements vont devoir fermer, en revanche son atelier de fabrication lui, continuera à tourner. Pour préparer les fêtes de fin d'année, moment crucial, un moment crucial pour son activité : "Le plus important ça va être surtout de pouvoir rouvrir au mois de Décembre (...) cela représente 30% de mon chiffre d'affaire de l'année" détaille la gérante.

Le secteur de la culture durement touché

A Biarritz, le théâtre du Versant a assisté impuissant à la disparition d'au moins 60% de ses productions en France et dans le monde. Cette compagnie et ses 17 salariés ne tient qu'avec les aides au chômages délivrées depuis la première vague. Le directeur du théâtre Gaël Rabas, évoque une décision "lourde", et cite Jean-Michel Ribes [metteur en scène de théâtre] : "S'il faut choisir entre sauver des vies, et sauver le théâtre, bien sûr on sauve les gens. Mais si on pouvait sauver les gens sans faire mourir le théâtre ce serait mieux".

Mesures exceptionnelles

Le maire de Bayonne annonce la réactivation de la cellule de crise pour "assurer la continuité du service public et l'aide aux plus fragiles".

À Biarritz, un numéro d'urgence est mis en place pour répondre aux questions sur ce reconfinement, il s'agit du 0 800 726 064. Par ailleurs, une ligne de soutien psychologique sera déployée à partir de lundi prochain annonce la maire.