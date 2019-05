Pays Basque: rougeole, on atteint la fin de la première vague

Bayonne, France

Une épidémie de rougeole touche en ce moment le Pays Basque, les Landes et le Béarn. Les médecins ont l'obligation de déclarer tous les cas ce qui a permis de détecter le foyer de départ à la foire au jambon à Bayonne, puisque la quasi totalité des personnes infectées ont déclarée y avoir participé, signale l'Agence Régionale de Santé, (ARS). La rougeole est "une maladie en recrudescence, on a déjà une épidémie dans le bordelais et le Limousin l'an dernier. l'immense majorité des cas sont personnes qui ne sont pas vaccinées et on a des cas avec une vaccination insuffisante" affirme Jean-Bernard Laporte Aramendy, médecin inspecteur santé à l'antenne bayonnaise de l'ARS.

Jean-Bernard Laporte Aramendy: "la plupart des cas sont sur le territoire Navarre - côte basque" Copier

Jean-Bernard Laporte Aramendy, médecin inspecteur santé de l'ARS © Radio France - Bixente Vrignon

Une vague secondaire

Le délai d’incubation maximum de la rougeole est de 18 jours , sachant que la foire au jambon a eu lieu du 18 au 21 avril, pour Jean-Bernard Laporte Aramendy "nous serions sur la fin d’une première vague. Ça n’empêche pas que dans un second temps il puisse avoir une vague secondaire". Raison de plus pour rester attentif: la rougeole n’est pas bénigne, "dans le bordelais en 2018, un cas sur cinq a été hospitalisé" et la maladie peut être mortelle.

"Ça débute comme un rhume, et ensuite il y a une éruption de boutons rouges. On estime que la contagiosité est de cinq jours avant et après apparition des boutons », précise aussi le médecin de l'ARS. Dernier conseil: avant d'aller chez son médecin, il vaut mieux donner un coup de fil pour éviter de contaminer toute une salle d'attente.