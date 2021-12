Pays Basque sud : les indicateurs sanitaires sont dans le rouge

Au sud des Pyrénées, les indicateurs sanitaires atteignent des records depuis la début de la pandémie avec un taux d'incidence de 3 791 cas pour 100 000 habitants en Navarre, le plus haut de toute l'Europe. Ce taux est de 2 976 cas dans la communauté autonome basque.

Depuis le début du mois de décembre 122 300 personnes ont été testées positives dans les quatre provinces, soit 4% de la population de Navarre, Gipuzkoa, Biscaye et Alava.

Les bars resteront fermés entre 1 heure et 8 heure du matin

Les bars et les restaurants ferment dorénavant à une heure du matin. Il est interdit de boire au comptoir et seulement dix personnes peuvent s'assoir à la même table. Ce vendredi, la justice a rejetté le recours présenté par les hôteliers contre le décret pris par le gouvernement autonome basque et qui ordonne la fermeture des bars et des restaurants à une heure du matin. La justice considère que le décret signé par le lehendakari Iñigo Urkullu ne va pas à l'encontre de droits fondamentaux. Les restaurateurs attendent maintenant de connaître le montant des aides qu'ils devraient percevoir.

Au sud de la Bidassoa, de plus en plus de manifestations sont annulées. À Irun, le défilé des rois mages est pour l'instant maintenu ce mercredi à partir de 18h30.