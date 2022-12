Pays basque : un bayonnais de 52 ans condamné à quatre mois de prison ferme pour violences conjugales

Le tribunal correctionnel de Bayonne a condamné un homme de 52 ans à quatre mois de prison ferme et quatre de plus avec sursis, deux mois de moins que les requisitions du procureur de la république Jérôme Bourrier. En début de semaine, et alors qu'il se trouvait en état d'ébriété, ce bayonnais avait frappé et insulté sa femme et leur fille de 25 ans.

L'homme avait même tenter d'étrangler cette dernière, et son frère de 17 ans avait dû s'interposer. Dans la dispute le mineur avait été blessé également. L'homme violent devra indemniser les victimes à hauteur de 800, 1.200 et deux mille euros et il devra aussi se soigner, notamment pour son addiction à l'alcool. Le bayonnais de 52 ans condamné ce jeudi a également interdiction d'entrer en contact avec ses victimes pendant deux ans ans.

"Nous sommes très satisfaits de cette décision bien que les victimes ait toujours ce sentiment de culpabilité d'envoyer quelqu'un de la famille en prison. Cela est toujours difficile à assumer. Il existe toujours ce sentiment un peu ambigu entre des personnes qui se sentent vraiment victimes de violences et qui veulent que la justice sanctionne. Cependant, en même temps, il y a ce sentiment toujours d'amour et de fraternité de la famille. La décision est juste et il s'agit d'une peine mixte, avec un enfermement ferme de quatre mois qui était nécessaire au vu de la situation du prévenu qui n'avait pas d'autres solutions d'hébergement et donc qui ne pouvait pas retourner au domicile familial. Nous ne pouvions pas prendre le risque de le voir revenir au domicile conjugal" a déclaré l'avocate des parties civiles Chloé Irigoin Carricaburu à la sortie de l'audience.