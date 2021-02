Pays Basque : un collectif d'habitants proteste contre des factures d'eau trop élevées

Des habitants du Pays Basque dénoncent des factures d'eau trop élevées. Un collectif virtuel vient de se créer cette semaine sur Facebook face au déferlement de témoignages d'habitants de Ciboure, Saint-Pée-sur-Nivelle, ou encore Hendaye. Le nouveau prestataire de service, la société Agur, dit avoir reçu quelques signalements et met en place des permanences exceptionnelles dès lundi pour répondre aux questions des habitants.

Des factures qui ont doublé

Tout est parti du témoignage d'Andréa Soyer sur Facebook en début de semaine. Cette habitante de Ciboure a vu sa facture gonfler en six mois : "du 1er janvier au 30 juin 2020 j'ai payé 98,81€, ce qui me paraît normal, en sachant que je lavais ma voiture au jet d'eau à cette période-là. Sur la dernière facture, je n'avais plus de voiture et j'avais des problèmes au niveau de mon chauffe-eau avec pas beaucoup de débit d'eau, alors je ne comprend pas comment j'arrive à 160€, c'est quasiment le double !"

La jeune femme prend aussi l'exemple de sa maman, qui vit avec sa sœur de 17 ans : "elle était mensualisée à 58€ par mois, elle a une facture maintenant à régulariser de 470€ alors qu'elle n'a pas changé ses habitudes."

La collectif demande un médiateur

Après son témoignage, elle reçoit des centaines de commentaires et autres signalements similaires. Elle décide alors de créer un groupe Facebook privé, un collectif virtuel pour recenser les témoignages et récolter les photos des factures. Aucune n'est pareille, certains ont des surconsommations, d'autres des régularisations à payer.

Mais c'est surtout le manque de communication que pointe le collectif. "Quand les gens ont appelé, les réponses qu'ils avaient c'est : 'vous devez avoir une fuite, ou c'est la faute du confinement, vous avez dû consommer beaucoup plus'", explique Andréa. Une surconsommation qu'elle réfute avec d'autres habitants. Le collectif réclame la mise en place d'un médiateur, à l'image de celui intervenu sur l'Ile de Ré pour des problèmes similaires avec Agur.

Des compteurs pas relevés cet été

Du côté de la société Agur, nouveau prestataire de service depuis avril 2019 dans le Sud Pays Basque, on indique avoir reçu une dizaine de réclamations. "Sur ces réclamations on voit qu'il y a des augmentations plus ou moins significatives des consommations, qu'on peut imputer à des problèmes d'estimations." explique Yan Mas-Goicoechea, directeur territorial de la société.

Car en juin 2020, les compteurs n'ont pas pu être relevés à cause de l'épidémie de Covid-19, explique Agur : "On a été obligés de faire une estimation, en revanche on a pu relever les compteurs en décembre, donc dans certains cas on peut avoir une augmentation de consommation qui s'explique par ça." Les clients qui jugent avoir été estimés à tord peuvent donc faire une réclamation.

"Si un usager nous ramène un index de compteur qui se trouve différend de l'estimation qu'on a faite, on refait la facture." — Yan Mas-Goicoechea, directeur territorial d'Agur

Concernant les prix élevés pour la partie assainissement de l'eau, "c'est Suez qui a la délégation de l'assainissement" se défend Agur. "On rappelle aux usagers qu'ils ne payeront jamais plus que ce qu'ils n'ont réellement consommé", conclut le responsable.

Des permanences mises en place

Face aux réclamations, Agur met en place dès lundi des permanences exceptionnelles pour répondre aux interrogations des habitants.

Locaux de la Communauté d'Agglomération Pays Basque rue Putillenea à Urrugne à partir de 8h30

Agence Agur d'Hendaye, 22 rue Mentaberry de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

Les usagers confrontés à cette situation peuvent aussi contacter la société par mail : service.releve@agur.fr.