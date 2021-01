Pays basque: un lieu hybride entre musée et intégration sociale à Ostabat pour 2023

Un projet transversal. C'est le moins que l'on puisse dire au sujet du projet "Ostavals" qui verra le jour en 2022 pour une ouverture l'année suivante à Ostabat. Dans ce petit village de 200 âmes au sud de Saint-Palais, au coeur du chemin de Saint Jacques de Compostelle, l'agglomération Pays Basque va faire sortir de terre un projet très innovant.

Deux bâtiments, deux faces d'un même projet

Dans un premier bâtiment de 330 mètres carrés, vont cohabiter deux espaces, un restaurant et un centre d'exposition. Le thème du lieu en partenariat avec Jaca et Pampelune en Navarre sera à Ostabat "du paysage à l'assiette". L'idée à table sera en effet de proposer des produits issus de filières agricoles locales, bio, et d'autres viendront même du potage au pied du bâtiment. Et surplombant la vue, le centre d'exposition mettra lui en avant les paysages et les techniques agricoles en donnant des clés de compréhension aux visiteurs.

Un bâtiment qui s'adresse à tous les publics, mais qui aura notamment vocation a voir passer les 10 à 20.000 pèlerins qui passent chaque année par le village d'Ostabat.

Le bâtiment de 330 mètres carré accueillera un restaurant et un centre d'exposition - Cabinet d'architectes V2S

L'autre phase de ce projet, c'est la création d'un autre bâtiment de 800 mètres carré jouxtant le premier, cette fois pour l'association Espace Vie Pour Adultes Handicapés (EVAH) par Habitat Sud Atlantic. Cet autre bâtisse aura pour ambition d'accueillir entre autre douze personnes en situation de handicap.

Pour Daniel Olçomendy, maire d'Ostabat et vice-président de l'agglomération Pays basque, le lien entre les deux phases de ce grand projet, c'est "la mixité sociale, l'inclusion, c'est considérer que une personne en situation de handicap est en capacité d'accueillir du monde, d'expliquer des choses dans le centre d'évocation ou de participer au potager, et ne pas être isolés".

Un projet à 1,6 millions d'euros HT, financé par l'agglomération Pays basque en partie. D'autres acteurs ont apporté leur financement, c'est le cas de la région Nouvelle Aquitaine, de l'État, du département ainsi que de l'Europe via le fond POCTEFA.