Pays Basque : une appli pour aller à la plage

Comment savoir si on peut se baigner aujourd'hui? Le drapeau est-il rouge ou violet, faut-il prévoir la crème solaire, et d'ailleurs y aura-t-il beaucoup de vent? L'appli Kalilo va prochainement vous permettre de trouver toutes ces infos sur votre téléphone portable, et en temps réel. Caroline Sarraude est la directrice littoral et milieux naturels à la Communauté d'Agglomération Pays Basque (CAPB) et elle assure que cette appli sera interactive.

Des prélèvements à 4h30

"Entre 9h30 ou 10h au plus tard vous saurez si la baignade est ouverte ou fermée" précise Caroline Sarraude. Les prélèvements se font à 4h30, les résultats sont connus trois heures plus tard et chaque maire tient compte aussi du vent et de la houle pour décider d'ouvrir ou fermer une plage. Le site est ensuite alimenté par les services techniques de la CAPB en concertation avec chaque commune. Mais en cours de journée, les MNS peuvent intervenir pour hisser le drapeau jaune ou rouge en fonction de la houle.

La Grande Plage de St Jean de Luz © Radio France - Bixente Vrignon

En 4 langues

Ce site sera disponible en 4 langues, français, anglais, euskara et espagnol. Parmi les motifs d'interdiction de baignade on a vu apparaître ces dernières années le drapeau violet: "pollution ou danger immédiat". Pourtant la qualité des eaux c'est le premier budget de la CAPB, elle a investi l'an dernier 50 millions d'euros. ont été investis l'an dernier et ça continue en 2019.

La directrice générale adjointe au littoral et à l'assainissement, Axelle Fronzes explique que "on a des orages forts et extrêmement intenses en pays Basque, et nos réseaux sont calibrés pour une certaine quantité de pluie. Quand ça va au-delà, on doit fermer de manière préventive, par rapport à une dégradation possible de la qualité de l'eau". L'Agence Régional de Santé (ARS) a classé 31 plages sur 35 en "excellente qualité" pour 2019 et la qualité de l'eau a été conforme pendant 91% de la saison. L'an dernier, 50% des fermetures de plages avaient eu lieu en juin quand de gros orages ont éclaté.