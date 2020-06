Pays Basque : une application smartphone pour payer avec la monnaie locale, l'Eusko

Jusqu'à présent il y avait les billets et les cartes bancaire Eusko. Depuis jeudi 18 juin, un nouveau moyen de paiement est disponible pour les adeptes de la monnaie locale basque.

Ils pourront désormais payer grâce à l'application "Euskopay", disponible sur votre smartphone. Il suffira pour cela d’adhérer à l'association Euskal Moneta et d'ouvrir un compte. La nouvelle application "Euskopay" se trouve sur l'Android market et sur l'Apple Market.

Euskopay vous permet de payer les commerçants du Pays Basque. 120 d'entre eux sont déjà prêts, ils seront 600 avant la fin de l'année.

Chaque commerçant aura sa carte avec un QR code, il suffira de la scaner pour payer © Radio France - Jacques Pons

Payer avec Euskopay - Tala Photographie Isabelle Miquelestorena

Dante Sanjurjo, directeur général de l'association Euskal Moneta © Radio France - Jacques Pons

Avec Euskopay, si vous avez du réseau, vous pouvez payer — Dante Sanjurjo, directeur général de Euskal Moneta

"Avec Euskopay, partout où vous pouvez passer un coup de fil, vous pouvez faire un paiement. C'est à dire que dans n'importe quel commerce où vous avez du réseau, c'est à dire dans 95% des commerces au Pays Basque, vous pouvez payer"

"C'est un système qui va faciliter considérablement l'usage de l'Eusko. On a déjà plus de 1% de la population du Pays Basque qui utilise l'Eusko au quotidien, on est à 3800 adhérents, à l'échelle française ce serait l’équivalent d'une association avec 700 000 membres ! Ce n'est pas rien ! C'est quand même un bon taux d'adoption de l'Eusko aujourd'hui".

Vous faites comme d'habitude — Xebax Christy, président d'Euskal Moneta

Xebax Christy, président de l'association Euskal Moneta © Radio France - Jacques Pons

Le mode d'emploi est simple. Il faut d'abord ouvrir un compte. Pour Xebax Christy, le président de Euskal Moneta, l’opération est rapide.

"C'est un système en plus qui, on l'espère, va faciliter l'usage de l'Eusko. On pense que ça va permettre à des personnes d'utiliser plus l'Eusko et de franchir le cap parce que c'est un système moderne, innovant, attractif, et on peut continuer les differentes systèmes (qui existent déjà). Moi, par exemple, je vais continuer à payer à la fois en billets, avec l'eusko carte et avec l'application Euskopay. Tout ça est compatible. Il n'y a aucun problème. Ce sont des moyens de paiement complémentaires"

quand c'est coché, c'est payé ! - Tala Photographie Isabelle Miquelestorena

"Aujourd'hui, 3800 particuliers sont adhérents de l'Eusko, et parmi eux, 2000 ont ouvert un compte Eusko. Nous avons dépassé le cap des 2000 comptes ouverts par des particuliers cette semaine. Il y a plus de 1000 professionnels qui sont adhérents et qui acceptent l'Eusko comme moyen de paiement. Et d'ici la fin de l'année 600 d'entre eux seront équipés pour recevoir les paiements par Euskopay. Aujourd'hui, ils sont environ 120"

