Pays Basque : une bande dessinée sur l'histoire du réseau de résistance Comète sortira le 31 mai

Le réseau de résistance Comète a marqué le Pays Basque. Pendant la Seconde guerre mondiale, 336 aviateurs alliés, mais également des civils, ont été sauvés en passant par les Pyrénées-Atlantiques. Ce groupe était organisé entre la Belgique et Gibraltar, en Espagne. Dans le plus grand secret, une centaine d'habitants se sont mobilisés, notamment à Anglet. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés et déportés.

"Cette histoire n'est pas tellement connue des français. Elle est connue en Belgique, parce que c'est là-bas que le réseau a été crée en 1940, explique Jean-Yves le Naour, historien spécialiste du XXe siècle et scénariste de la bande dessinée, qui sortira le 31 mai en librairie. L'armée des ombres n'était pas composée de combattants. Elle est moins connue que les réseaux de maquisards."

Dans les yeux de Christiane Saldias

Pour rendre hommage à ces femmes et ces hommes, l'histoire de Comète est racontée dans un album de 48 pages, sous la houlette du dessinateur basque Marko. Dès les premières pages, on tombe sur une femme avec de cheveux blancs. Il s'agit de Christiane Saldias, la dernière membre du réseau encore en vie au Pays Basque. "Cette BD, c'est un récit. Un scénariste vient l'interroger. Elle nous raconte l'histoire du réseau. Elle a plein de choses à dire", continue Jean-Yves Le Naour. Le résultat de plusieurs heures d'entretien avec cette femme de 94 ans, qui habite toujours à Anglet.

La bande dessinée n'a toutefois failli ne jamais voir le jour. Christiane Saldias n'était pas très emballée au début du projet : "Je ne voulais pas venir, parce que j'avais eu un problème avec un journaliste justement qui n'avait pas respecté ce que j'avais raconté", explique la retraitée. Finalement, l'équipe a réussi à la convaincre.

Christiane Saldias est la dernière membre du réseau Comète encore en vie au Pays Basque. © Radio France - Raphaël Aubry

Pendant la Seconde guerre mondiale, l'Angloye vivait chez sa tante, qui était engagée dans la résistance. Elle était chargée de transmettre des messages cachés dans des meules de pain. Pour se replonger dans les années 40, elle a emmené les dessinateurs et le scénariste sur le terrain : "On est allé marcher partout. On a visité chez ma tante [qui tenait un restaurant à l'époque]. Ils ont visité la cave où les aviateurs étaient cachés. Je les ai emmené aussi jusque dans les salines, où les passeurs venaient les chercher", raconte Christiane Saldias.

Publiée aux Éditions Bamboo (collection Grand Angle), la bande dessinée était présentée le mercredi 24 mai à la mairie d'Anglet, qui l'a financé à hauteur de 40 000 euros. Elle sera en vente dans les librairies en France et en Belgique.