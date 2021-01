Pays Basque : une centaine de manifestants à Hendaye contre la fermeture des passages frontaliers

Ce samedi à midi, à l'appel des entités politiques basques EH Bai et EH Bildu, une centaine de personnes s'est rassemblée sur le pont Saint-Jacques, entre Hendaye et Irun. La fermeture de 8 points de passage transfrontalier irrite les habitants, des deux côtés de la frontière.

Sur le pont piéton Avenida, des barrières installées côté français empêchent d'effectuer la traversée d'Hendaye à Irun, et vice-versa. Les promeneurs, les cyclistes, sont obligés à un détour car ce pont fait partie des 8 points de passage transfrontalier fermés depuis jeudi 14 janvier au Pays Basque. La mesure a été prise par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, dans le cadre du plan de lutte antiterroriste renforcé en France. Mais cette fermeture est dénoncée par les entités politiques EH Bai et EH Bildu : leur appel à la manifestation a rassemblé une centaine de personnes ce samedi sur le pont Saint-Jacques, entre Hendaye et Irun.

Barrières interdisant le passage sur le pont piéton Avenida (anciennement pont des marchandises). © Radio France - Camille Huppenoire

Pour ces habitants dont la vie personnelle et professionnelle est rythmée par le passage d'un pays à l'autre, la fermeture de plusieurs points de passage est incompréhensible et a des conséquence sur leur quotidien. "Pour la énième fois, on ne peut pas circuler librement (...) des fois c'est pour la Covid, des fois pour la lutte antiterroriste...il y a toujours une raison et nous, on est pénalisés !" s'agace Joakin, qui habite Hendaye mais visite quotidiennement sa famille à Irun. "On est beaucoup à avoir des parents, des personnes âgées, à aller visiter (...) avec cette incertitude : combien de temps on va perdre, est-ce qu'on va être contrôlés, se faire refouler ?"

"C'est absurde !" Le témoignage d'Ana, résidente à Hendaye qui va quotidiennement à Irun par le pont Avenida, fermé Copier

La fermeture des petits passages oblige les transfrontaliers à emprunter les axes plus importants, où les contrôles ont été renforcés. Conséquence : quelques embouteillages et un grand mécontentement. "Il n'y a pas de clarté" lâche Raphaël, venu de Biarritz. Ce grand randonneur, habitué à franchir la frontière par les petites routes, ne comprend pas le lien entre la lutte antiterrorisme et la fermeture de certains passages. "La lutte contre le terrorisme, c'est toute l'année, tout le temps. Ils ont des contrôles, tout ce qu'il faut. Pas besoin de fermer ! "

Plus que le mécontentement, c'est l'incompréhension - Xavier Manterola, conseiller municipal

La préfecture a assuré que les fermetures étaient "temporaires" et qu'elles ont été discutées avec le département, ainsi qu'avec les communautés autonomes frontalières d'Euskadi, de Navarre et d'Aragon. L'impact, notamment sur la circulation ou les relations commerciales, sera limité, selon la préfecture. Mais Xabier Manterola, conseiller municipal d'Hendaye, n'est pas convaincu : "On nous impose une fermeture avec des logiques qui n'en sont pas : on ferme un pont piéton, on laisse un pont voiture. Plus que le mécontentement, c'est l'incompréhension. En tant que citoyens, on a l'habitude depuis toujours de ne pas tenir compte des ponts mais des besoins, qu'ils soient professionnels, familiaux ou de loisirs (...) avec cette mesure, on finit par rester chez nous."

Pour rappel, 9 points de passages transfrontaliers sont fermés dans le département :

Navette Maritime (Hendaye)

Pont de Marchandises (renommé pont Avenida) (Hendaye)

Col de Lizuniaga RD406 (Sare)

Col de Lizarrieta (Sare) RD306

Route de Sare – Venta Berrouet RD4 (Sare)

Col d'Ispéguy RD949 (Baigorri)

Les Aldudes

Port de Larrau RD26 (Larrau)

et pour le Béarn : La Pierre Saint-Martin RD132.

Voici la liste des passages qui restent ouverts :