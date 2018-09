Pays Basque, France

La mini-ferme d'Hasparren se situe au bout du chemin Jauregia. Dans cette zone du quartier Gamboya, on domine le village. La mini-ferme se trouve en contrebas de murs en ruine d'une bâtisse datant du 13ème siècle.

Le site de Jauregia © Radio France - Jacques Pons

La mini-ferme est destinée aux dix pensionnaires haspendars de l'association EVAH. Sur cette parcelle d'un demi-hectare, une dizaine de personnes souffrant de différents handicaps, élève des animaux (poules, moutons, lapins, canards) et cultive des légumes. Un projet lancé il y a six mois avec l'aide de la mairie d'Hasparren et les jardins familiaux de la commune (15 parcelles de 80 m²).

Quelques uns des animaux de la mini-ferme © Radio France - Jacques Pons

Les lapins, ils sont neuf, l'une des attractions de la mini-ferme © Radio France - Jacques Pons

Les poules ! © Radio France - Jacques Pons

Derrière ce projet il y a un souhait affiché par Jérôme Hasperue. Le coordinateur de EVAH à Hasparren désire que "des personnes aidées deviennent aidantes". Et donc se prennent en charge pour s'occuper à tour de rôle de tel ou tel animal et de telle ou telle culture potagère.

Le coordinateur du service EVAH d'Hasparren, Jérôme Hasperue Copier

Le but de cette mini-ferme est donc que les handicapés se prennent en charge pour s'occuper à tour de rôle de tel ou tel animal et de telle ou telle culture potagère.

Témoignage de Carine Copier

Genevière Delqué, Jérome Hasperue et l'un des pensionnaires d'Hasparren © Radio France - Jacques Pons

EVAH c'est une grande famille — Geneviève Delqué, présidente de EVAH

La directrice de EVAH, Geneviève Delqué Copier

Hasparren, depuis la mini-ferme © Radio France - Jacques Pons

Lancée il y a 23 ans, l'association départementale EVAH, s'occupe de trois structures au Pays Basque :

à Urrugne, un appartement commun qui accueille 5 handicapés

à Hasparren, un appartement commun qui reçoit 6 personnes

Une structure de jour à Bayonne destinée à une douzaine de personnes

Un nouveau projet est envisagé (depuis des années) à Ostabat. Il s'agit d'accueillir 17 handicapés à l'entrée du village à coté des bureaux de l'AOC Ossau-Iraty.