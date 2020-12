Pays Basque : une pub incitant à surfer sur la vague de l'immobilier rend furieux les internautes

Ines Etchegoin, 28 ans, a relayé sur facebook la publicité reçue par certains Angloy sur leurs boîtes aux lettres, en dissimulant l'auteur. Elle s'avoue choquée : "je n'ai pas du tout aimé le ton employé dans ce courrier. Ils disent "nos amis des grandes villes vont venir sur la côte basque, ils veulent dénicher un petit coin de paradis". Déjà dire "amis des grandes villes", comme si on était limités à ça ! Quand on connait le contexte du logement au Pays Basque ! J'ai autour de moi beaucoup d'amis qui ont énormément de mal à se loger parce que les prix sont exorbitants. J'ai trouvé que c'était une provocation" dénonce la jeune femme. Elle se dit gênée par ces "personnes qui viennent s'installer au Pays Basque avec peu de respect pour notre culture et notre histoire" et elle demande à ne pas inciter la population locale à spéculer.

Ines Etchegoin : "Je trouve que c'est une provocation" Copier

C'est ce courrier qui a déclenché les commentaires des internautes © Radio France -

Une maladresse

L'auteur de cette publicité gère l'agence ORPI de Larochefoucauld à Anglet, et c'est une initiative propre, pas une campagne nationale, insiste-t-il. Il regrette une maladresse mais souligne qu'"il y a une réalité : l'attractivité du Pays Basque, où _il y a beaucoup de demande et peu d'offre_. On ne peut pas ignorer l'attrait du Pays Basque également pendant la période hivernale. On est loin du cliché du richissime client qui vient occuper son bien une semaine dans l'année. Avec le développement du télétravail, ce sont des familles entières qui s'installent, travaillent et vivent au Pays Basque".

David Buchoou reconnait les difficultés pour se loger des jeunes travailleurs en Pays Basque, mais déplore le manque d'offres sur le marché locatif.

David Buchoou, gérant de l'agence Copier

David Buchoou indique par ailleurs avoir porté plainte suite à des menaces proférées par certains internautes sur des commentaires.