Pays Basque : une vingtaine d'événements culturels organisés par les artistes et les Artisans de la paix

Beaucoup de chants et de musique mais aussi de la danse, un peu de théâtre... dans une vingtaine de communes basques, ce samedi, les Artisans de la paix et les acteurs de la culture se retrouvent autour d'événements artistiques. Le collectif a choisi la date symbolique du 26 décembre pour ces rassemblements en soutien aux prisonniers basques. "C'est important pour nous dans cette période de fêtes de se retrouver, de proposer ce mode de mobilisation et de montrer cette volonté que nous avons de régler une fois pour toutes l'ensemble des conséquences du conflit" explique Anaïs Funosas, porte-parole de Bake Bidea. "On a une pensée pour les familles des prisonniers (...) du fait de la situation sanitaire, les conditions de visite sont compliquées."

A Bayonne, à Bidart, à Hendaye... les artistes locaux ont participé. Sur la place de l'église d'Hasparren, Xabi a pris sa guitare et entraîné des proches, famille, amis, pour l'accompagner dans ce concert. Parmi ces artistes amateurs, des enfants et des ados. "Ils n'ont pas vécu la situation conflictuelle (...) mais c'est important que les enfants aussi sachent ce qui s'est passé au Pays Basque" dit Xabi. "Il est aussi important pour les fêtes de fin d'année de se remémorer qu'il y a des prisonniers, dans leurs geôles, et qu'on pense à eux. Tout le monde se rassemble autour de quelques notes de musique (...) c'est un moment intense et très chaleureux." Sur la place de l'église, entre les quelques échoppes du marché, ils ont été plusieurs dizaines à s'arrêter et à se joindre aux chants.