Pays Basque : voici le parcours de la Korrika !

Pays Basque, France

La Korrika est une course relais organisée tous les deux ans par AEK, l'association d'enseignement du basque aux adultes. Elle aura lieu cette année du 4 au 14 avril. Pendant 11 jours et 10 nuits, elle traversera les sept provinces du Pays Basque de Gares (Puenta Reina) en Navarre à Gasteiz-Vitoria.

Parcours

AEK a dévoilé le parcours ce mercredi 9 janvier. La Korrika sillonnera le Pays Basque nord le dimanche 7 avril. Elle arrivera par Arneguy en Basse Navarre à 1h53, direction la Soule pour revenir en Amikuze par Saint-Palais à 10h06. Elle poursuivra son chemin vers Hasparren (13h42) et Ustaritz. La course atteindra la côte en fin d'après-midi : Bayonne à 18h04, Anglet, Biarritz (20h01) puis Saint-Jean-de-Luz et Hendaye le soir. La Korrika franchira la Bidassoa peu après minuit. Elle refera un détour en Labourd par Sare, Espelette et Ainhoa le lendemain matin, le lundi 8 avril, entre 7 heures et 11 heures.

Le parcours de la 21ème Korrika -