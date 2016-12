Pays Basque : voici le top 10 des sujets qui vous ont fait réagir sur Facebook en 2016

Les Fêtes de Bayonne sur fond de menace terroriste, l'histoire de Dany le SDF, la foire au jambon, le Belem, la remontée de l'Aviron Bayonnais en Top 14... Voici le top 10 des infos qui vous ont fait le plus réagir cette année sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque.

Découvrez le classement des actus les plus lues, partagées et débattues sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque.

1. Les Fêtes de Bayonne

Bien sûr !

2. ... sur fond de menace terroriste

Les Fêtes auront tout de même eu un goût particulier cette année après l'attentat de Nice. Pas de lancer des clés, pas de mascleta, annulation de la journée des enfants... Le programme est profondément bousculé suite au terrible attentat où 86 personnes ont perdu la vie le soir du 14-Juillet.

3. Bayonne : un SDF retrouve du travail grâce aux réseaux sociaux

C'est la belle histoire de cette année 2016 au Pays Basque : début septembre, une jeune Bayonnaise publie la photo d'un SDF sur les réseaux sociaux. La mobilisation est gigantesque. Elle permettra même à Dany de se voir propose un travail quelques jours plus tard.

4. Les corps de deux enfants repêchés dans l'Adour à Bayonne

Le 30 septembre, les corps de deux enfants sont repêchés dans l'Adour au niveau du pont qui enjambe l'autoroute A63 à la sortie nord de Bayonne. L'autopsie confirmera leur noyade. Leur mère, femme de 41 ans, originaire de Cambo, est alors internée.

5. La Foire au jambon, 554e édition

Fin mars, les deux rives de la Nive accueillent des dizaines de milliers de personnes, pour fêter le jambon de Bayonne, symbole de toute une région. Les façades des bords de Nive proposent des bons mots et proverbes sur le thème du cochon signés Blandine Vié et Patrick de Mari.

6. Le Belem arrive à Bayonne

Début juin, le "Belem" arrive à Bayonne et s'amarre quai Edmond Foy. Le plus ancien trois-mâts d’Europe est ouvert aux visites durant tout un week-end. Cette vidéo prise depuis les locaux de France Bleu pays Basque sera l'une des plus vues de l'année sur notre page Facebook.

7. Il survit pendant quatre jours en buvant l'eau d'un ruisseau

8. Double explosion mortelle au nord de Bayonne

Jeudi 12 mai, deux explosions accidentelles ont eu lieu coup sur coup dans le nord de Bayonne, dans une entreprise de la zone industrielle St Etienne, faisant deux morts. Les images de vidéosurveillance sont impressionnantes.

9. L'Aviron en Top 14 !

L'Aviron Bayonnais de retour en Top 14 ! Le 4 juin, l'Aviron Bayonnais gagne la finale de Pro D2 et signe un retour en Top 14 ! Une victoire 21-16 face à Aurillac. Une joie immense pour tous les supporters venus en masse au stade Ernest-Wallon à Toulouse mais aussi devant la mairie à Bayonne.

10. L'abattoir de Mauléon suspendu

Fin mars, une nouvelle vidéo de l'association L214 dans un abattoir fait réagir le gouvernement. Cette fois, les images ont été filmées au Pays Basque, à Mauléon. On y voit des moutons, des agneaux, des veaux égorgés vivants, notamment. Des images choquantes qui provoqueront la fermeture de l'établissement pour plusieurs semaines.

