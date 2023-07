Pays d'Auge : un sculpteur réalise une œuvre avec les pièces d’un avion américain tombé le 7 juin 1944

Quand la sculpture est dévoilée, un long silence. Toutes les personnes invitées à la cérémonie, ce samedi 29 juillet à Fierville-les-Parcs, découvrent une œuvre de deux mètres de hauteur. Deux mètres d'acier, de ferraille écrasée. On distingue des attaches pour les ailes de l'avion, assemblés à des munitions, ainsi qu'un support de moteur, en forme de V. "Le V porte la sculpture, c'est le V de la victoire. Le but n'est pas d'assembler toutes ces pièces n'importe comment, il y a de la symbolique derrière tout ça", explique Yvan Barbieri, le sculpteur à l'origine de l'œuvre.

Un pilote américain mort en juin 1944

La sculpture dévoilée ce samedi a été réalisée avec des pièces d’un avion P-47 américain, abattu le 7 juin 1944 au-dessus de Fierville-les-Parcs. Le pilote Clough Farrar Gee, âgé de 25 ans, est mort sur le coup. Pour libérer la France. Une partie de sa famille était présente à la cérémonie. "Nous avons seulement appris le mois dernier que notre oncle s'était écrasé ici. On ne le savait toujours pas depuis ce temps. Les informations n'arrivent que maintenant, alors ça fait beaucoup d'émotions", confie Jeanette Gee, nièce du pilote, venue pour la première fois en Normandie. "Nous avons appris cela récemment, mais nous avons tout fait pour être présents à la cérémonie, c'était très important pour nous. On dit que la Normandie se souvient, et c'est vrai. C'est magnifique, de se souvenir des sacrifices...", ajoute le neveu du pilote, Aaron Gee, qui n'arrive pas à terminer sa phrase, pris par l'émotion. Il n'a jamais connu son oncle, mais connaît son histoire, et a lu les nombreuses lettres envoyées à sa tante à l'époque de la Seconde Guerre mondiale.

Des munitions, retrouvées parmi les débris de l'avion, sont visibles sur la sculpture. © Radio France - Léa Dubost

Des pièces retrouvées dans un champ

Yvan Barbieri, le sculpteur, avoue que cette œuvre est, sans aucun doute, la plus marquante de sa carrière. "Quand on m'a dit que des restes de cet avion avait été retrouvés dans un champ de Fierville, j'ai eu l'idée d'en faire une sculpture. À chaque fois que je déplaçais une pièce, que je soudais un élément, je pensais au pilote. C'est énormément d'émotion. Ce sont des pièces qui ont une histoire, l'histoire de la Normandie", raconte le sculpteur. Yvan Barbieri a mis environ un mois et demi à réaliser cette sculpture, qu'il a fallu longtemps nettoyer, en raison des années passées sous terre.

La stèle, désormais installée près de la mairie de Fierville-les-Parcs, est également un hommage au pilote rhodésien, John Cheshire Harrold, qui s'est lui aussi écrasé sur la commune, le 19 juillet 1944, lors de la Bataille de Normandie. "Cette sculpture est particulière, émouvante, car elle rend hommage aux aviateurs alliés tombés sur le sol normand. Pour qu'on soit ici aujourd'hui. Cela montre les dégâts monstres de la guerre, et à quel point il faut entretenir la paix", conclut Christian Larose, le maire de Fierville-les-Parcs.