Pays de la Loire : 37% des plus de 60 ans sont en difficulté face au numérique

Cette étude de l'Insee, publiée ce jeudi, confirme la fracture générationnelle du numérique dans la région. Dans les Pays de la Loire, quand seulement 3% des 15-29 ans sont en situation d'illectronisme, chez les plus de 60 ans il s'agit de 37% - c'est 3% chez les 30-59 ans.

L'aide précieuse de la famille

Si l'âge avancé est ce qui éloigne le plus du numérique, l'activité professionnelle joue également un rôle important. Par exemple, 7 à 8% des ouvriers et agriculteurs ont des difficultés, contre 1 à 3% des cadres, professions intermédiaires et employés.

Ce sont bien souvent les enfants, la famille qui aident leurs proches à garder ou à mettre un pied dans le monde du numérique. Chez les personnes de plus de 60 ans vivant seules, 50% ont des difficultés, tandis que parmi celles vivant au sein d'un couple avec des enfants, moins de 20% sont concernées.

Étude publiée ce jeudi 27 octobre. - Insee

Parmi les personnes en situation d'illectronisme, 92% n'ont pas utilisé Internet cette année et 8% n'ont pas les compétences numériques de base, c'est à dire rechercher des informations, communiquer en ligne, utiliser des logiciels ou résoudre des problèmes informatiques simples.