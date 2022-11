Pays de la Loire : la deuxième région avec la meilleure croissance démographique à l'avenir, selon l'Insee

Une croissance de 0,21% par an en moyenne en Pays de la Loire, de 2018 à 2070 : c'est la conclusion de cette étude de l'Insee, publiée ce jeudi. Cela ne paraît pas énorme mais c'est la deuxième plus forte évolution démographique régionale, en proportion de la population. L'Occitanie prend la première place.

4,2 millions d'habitants en 2070

La région devrait, selon l'hypothèse principale de l'étude, gagner 434 600 habitants en l'espace de 52 ans. La croissance serait portée par la Loire-Atlantique (+0,49% par an) quand la population reculerait en Mayenne (-0,15%) et en Sarthe (-0,22%). Il y aurait 4,2 millions d'habitants en 2070.

Après une évolution importante de la population entre 2013 et 2018 (+0,65%), le taux de croissance ralentirait progressivement jusqu'à se stabiliser en 2058. "Aux environs de l'année 2033, les décès seraient plus nombreux que les naissances dans la région, du fait de la forte mortalité des générations du baby-boom", précise l'Insee dans un communiqué. La croissance démographique ne reposerait alors plus que sur les flux migratoires.

La Loire-Atlantique au top du classement national

Toujours sur cette même période, la Loire-Atlantique surpasserait largement l'évolution démographique des autres départements de la région et connaîtrait même la croissance la plus dynamique de France métropolitaine. Le département contribuerait au total pour 94% de la croissance régionale.

Outre une évolution de sa population, la région connaîtrait aussi un vieillissement. Représentant 20% en 2018, les + de 65 ans représenteraient 30% des habitants en 2070 ; ce serait même 39% en Vendée.