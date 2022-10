Pays de la Loire : les abandons de poste, "un vrai casse-tête" pour les petites entreprises

Un salarié doit-il recevoir son allocation chômage après un abandon de poste ? Une question débattue à l'Assemblée nationale , qui planche sur la réforme de l'assurance chômage depuis lundi 3 octobre. Les Républicains ont déposé un amendement pour durcir la loi. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, s'y est dit favorable. En effet, en cas de démission, dans la grande majorité des cas, les salariés n'ont pas droit au chômage. Cela pousse certains d'entre eux à inciter leur patron à les licencier, justement dans l'optique d'obtenir cette allocation.

"C'est un vrai casse-tête" pour les petites entreprises, souligne Fanny Reyre Ménard, invitée de France Bleu Loire Océan mardi. La présidente de l'U2P des Pays de la Loire (l'Union des entreprises de proximité) accueille avec "soulagement" le fait qu'on légifère sur le sujet des abandons de poste. "Quand on embauche une personne, on investit dans cette personne. Cet investissement n'est pas seulement financier, c'est l'activité, la confiance, l'image de l'entreprise, son savoir-faire. Et c'est vrai que quand cette personne s'arrête du jour au lendemain, sans préavis, sans un mot, sans explication, c'est extrêmement déstabilisant", relève-t-elle.

De grosses difficultés de recrutement

Au-delà des abandons de poste, c'est toute la question du recrutement qui devient complexe pour les entreprises. Dans la région, où les salariés n'ont pas de mal à trouver un emploi, ils sont de plus en plus nombreux à préférer le CDD au CDI, et à faire valoir leurs exigences auprès des employeurs pour garantir leur qualité de vie. Un phénomène visible depuis plusieurs années, encore accru depuis depuis l'ère Covid.

On a besoin d'avoir du sens

"Je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est le lien au travail", constate Fanny Reyre Ménard. Avant, "on travaillait et on ne se posait pas de questions. Maintenant, tout le monde se pose beaucoup de questions sur les employeurs, et aussi sur son engagement par rapport au travail. Ce ne sont pas que les salariés. On a besoin d'avoir du sens. Mais en revanche, il faut retrouver des cadres, des règles qui nous permettent de construire ce lien de travail ensemble, sereinement."