Pays de la Loire : les femmes vivent six ans et demi de plus que les hommes

Les chiffres 2016 de l'INSEE viennent d'être publiés. Avec 2,04 enfants par femme, les Pays de la Loire restent l'une des régions les plus fécondes de France. Les femmes y vivent en moyenne six ans et demi de plus que les hommes.

3 millions 744 000 habitants. Voilà l'estimation de la population dans les Pays de la Loire au premier janvier 2016 délivrée par l'INSEE.

Croissance démographique en baisse

Avec 31 000 habitants de plus chaque année depuis 15 ans, la région est dynamique. Elle se classe juste derrière la Corse et l'Occitanie. Mais qu'on ne s'y trompe pas, la croissance démographique est en baisse : 730 naissances en moins l'an passé.

La région reste cependant dans la fourchette haute du classement français avec 2,04 enfants par femme.

La cause de la baisse de la croissance démographique, c'est le niveau élevé des décès : 33 320 en 2016. L'explication : la génération du baby-boom vient de plus en plus passer ses vieux jours sur le littoral.

Dans les pays de la lLoire l'espérance de vie est en moyenne de 79 ans et demi pour un homme et de presque 86 ans pour une femme.

Une nouvelle campagne de recensement débute ce 19 janvier.