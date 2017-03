Pays de la Loire : les filles meilleures élèves, mais toujours des inégalités de salaires

Les filles ont de meilleurs résultats au bac, font des études plus longues, mais une fois dans la vie active, elles sont plus touchées par le chômage et quand elles travaillent, elles occupent des postes moins intéressants, c'est ce que montre une étude publiée ce mardi par l'INSEE.

C'est particulièrement vrai en Pays de la Loire, où 96% des filles sont encore scolarisées à 17 ans, un record national, et où le taux de réussite au bac est de 93% chez les filles contre 90% chez les garçons. Mais après, elles étudient dans des filières moins valorisées, le paramédical, ou pour une ligérienne sur 5 la fac de lettres ou de sciences humaines quand les garçons vont en école d'ingénieurs ou en classe préparatoire aux grandes écoles.

26% de moins que les hommes

Et dans la vie active, les femmes en Pays de la loire percevaient en moyenne 17.200 euros par an en 2013, soit 26% de moins que les hommes, cet écart de salaire étant le deuxième plus élevé de France, et ne s'explique pas uniquement par le temps partiel plus fréquent chez les femmes.

Tout simplement parce que les Ligériennes occupent des postes qui ne correspondent pas à leur niveau de diplômes : 46% des femmes diplômées du 1er cycle sont ainsi déclassées et même 64% de celles diplômées du deuxième cycle, écart les plus élevés de toutes les régions françaises.

Enfin, une fois à la retraite, les femmes touchent des pensions de 40% inférieures aux hommes mais vivent plus longtemps et plus souvent seules.