Pays de la Loire : les jeunes sensibilisés à la santé sexuelle tout le mois de mai

Les jeunes sont-ils suffisamment informés sur la sexualité ? Pendant tout le mois de mai 2023, l'Agence régionale de santé et le Comité de coordination régionale de lutte contre les Infections sexuellement transmissibles et le VIH (COREVIH) organisent "le mois de la santé sexuelle sans tabou". C'est la deuxième édition en Pays de la Loire. Objectif : informer et prévenir les jeunes des différentes maladies et infections sexuellement transmissibles, et parler de sexualité librement. Cela passe par une soixantaine d'actions de dépistage, des expositions dans la région et une pièce de théâtre présentée dans cinq établissements scolaires des départements de Loire-Atlantique, Vendée, Sarthe, Mayenne et Maine-et-Loire.

Des jeunes plus ou moins sensibilisés

En discutant avec des jeunes ce mercredi 3 mai dans les rues de Nantes, nous avons constaté qu'ils n'étaient pas toujours très informés. La question de la sexualité est parfois un petit peu tabou. "Je n'ai jamais rien fait, pas même les préliminaires, ça me fait peur, confie Bianca, 15 ans, lycéenne à Nantes. J'ai aussi peur d'aller chez le gynécologue. Je n'aime pas l'idée qu'on entre dans mon intimité. Je préfère me préserver."

D'autres jeunes femmes, plus âgées, en parlent plus librement. Romane, 21 ans, est étudiante en 4ᵉ année de médecine. Elle souhaite devenir gynécologue. "Personnellement, je me fais dépister à chaque nouveau partenaire régulier, explique-t-elle. Je le fais parce qu'avec mes études de médecine, j'ai été plutôt bien sensibilisée. En revanche, je n'ai pas été très informée dessus quand j'étais au lycée. Je me suis vraiment informée via les réseaux sociaux et grâce à mes études."

111 patients dépistés du VIH dans les Pays de la Loire

L'Agence régionale de santé (ARS) le constate, elle aussi : les jeunes manquent d'informations sur ces questions. Pour le docteur Eric Billaud, président du COREVIH des Pays de la Loire, certains chiffres parlent d'eux-mêmes, notamment ceux de l'avortement : "En France, il y a plus de 14 femmes sur 1.000 âgées de 15 à 49 ans qui recourent à l'IVG, explique-t-il. Dans les Pays de la Loire, c'est un peu moins : 11 pour 1.000 femmes, mais avec une moyenne d'âge plus jeune. La problématique, selon moi, c'est de savoir si les femmes sont suffisamment bien informées sur la contraception, et sur la possibilité d'avoir des rapports sans faire de bébés." Autre chiffre dans les Pays de la Loire : 111 patients ont été dépistés du VIH (virus de l'immunodéficience humaine) dans la région en 2022. C'est plus qu'en 2021, où ils étaient 94.

Alors pour continuer d'informer les jeunes, différentes actions de prévention ont lieu dans la région Pays de la Loire tout le mois de mai pour parler de santé sexuelle : "La santé sexuelle, c'est la possibilité d'avoir une sexualité, ou pas, avec la personne que l'on souhaite, en toute tranquillité d'esprit et sans danger."

"Kama Vortex" : un spectacle qui aborde la sexualité

La nouveauté de la campagne de sensibilisation cette année : une pièce de théâtre, proposée par la compagnie Structure Trouble, qui sera jouée dans cinq établissements scolaires de la région : le lycée Raphaël-Elizé de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) le jeudi 4 mai, le lycée Douanier-Rousseau de Laval (Mayenne) le vendredi 5 mai, le lycée Pierre-Mendès-France de la Roche-sur-Yon (Vendée) le vendredi 12 mai, l'URMA d'Angers (Maine-et-Loire) le mercredi 24 mai et l'URMA de Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique) le jeudi 25 mai.

Le spectacle aborde notamment la question du consentement, un aspect primordial de la sexualité pour Anaïs Hunebelle (dite Nana), la metteuse en scène de cette pièce de théâtre : "J'ai l'impression qu'à l'école on enseigne beaucoup de choses, mais pas énormément sur la sexualité et les émotions, estime-t-elle. J'ai eu moi-même la sensation, adolescente, d'être lancée dans le vide. À mon époque, par exemple, on ne parlait pas de consentement. Aujourd'hui, c'est un vrai pouvoir : le pouvoir de dire non." Intitulée "Kama Vortex", la pièce de théâtre aborde aussi, entre autres, la contraception, l'avortement, l'identité de genre et l'orientation sexuelle.

Depuis le 1er janvier 2023, partout en France, les jeunes de moins de 26 ans ont accès à la contraception et aux préservatifs gratuitement . Le dépistage du VIH est également gratuit, sans ordonnance et sans rendez-vous dans les laboratoires, et le délai pour l'IVG (interruption volontaire de grossesse) a, lui aussi, augmenté : il est passé de 5 à 7 semaines pour l'IVG médicamenteuse et de 12 à 14 semaines pour l'IVG chirurgicale.