Pays de la Loire : les mesures barrières ne sont pas respectées dans les restaurants d'après le préfet

Ce vendredi, le préfet de région Claude d'Harcourt estime que les gestes barrières ne sont pas respectés dans certains restaurants des Pays de la Loire. Il en appelle à la responsabilité des restaurateurs et des clients.

À une semaine de la fin de l'état d'urgence sanitaire (10 juillet 2020), le préfet de région tire la sonnette d'alarme. Claude d'Harcourt affirme que les gestes barrières ne sont pas respectés dans certains restaurants des Pays de la Loire. Il rappelle aussi que le virus circule toujours, même si la région est l'une des moins touchées du pays.

Les bars et les restaurants sont les mauvais élèves

"Des activités qui peinent à respecter les mesures barrières, incontestablement nous avons les bars et les restaurants" déplore le préfet de région. Claude d'Harcourt affirme qu' il l'a constaté à Saint-Nazaire et à Nantes. Une situation qui est identique sur tout le territoire des Pays de la Loire d'après le préfet. "C'est aussi aux clients de se responsabiliser. Ça nous préoccupe, on arrivera pas avec un hélicoptère, mais il n'est pas impossible qu'un gardien de la paix aille voir comment ça se passe avec des sanctions en cas de récidive."

31 foyers épidémiques dans les pays de la Loire

Pour le préfet, c'est important continuer à respecter les gestes barrières d'autant plus que le virus n'est pas totalement endigué. Il y a eu 31 foyers épidémiques au total. 17 sont cloturés, 9 sont maitrisés (personnes placées à l'isolement) et 5 sont en cours d'investigation. "Même si notre région est l'une des moins touchées le virus circule toujours" prévient-il.

Par ailleurs le préfet veut plus de tests. Il va installer un covid-drive devant la préfecture. "J’ai demandé à l’ARS (Agence régionale de santé), de mettre en place un barnum les 7 et 8 juillet et j’invite les autres préfectures à faire la même chose." Actuellement 2300 personnes sont testés tous les jours en Loire-Atlantique.