Loire-Atlantique : opération de vaccination sans rendez-vous dans trois centres ce week-end

En pleine période de mise en place de l'obligation vaccinale dans certains secteurs professionnels, l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) annonce une vaste opération de vaccination sans rendez-vous ce week-end. Trois centres en Loire-Atlantique sont concernés par ce dispositif qui vise à faciliter les vaccinations.

Une campagne voulue par le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Ils sont très nombreux à être ouverts et ils vous accepteront sans rendez-vous", affirme-t-il. En réalité il n'y en aura que trois dans le département.

Les centres concernés

Ce samedi il sera possible de se présenter sans rendez-vous au centre de vaccination de La Baule de 9h à 17h, ainsi que celui d'Ancenis de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Pour ce dimanche le centre de la Beaujoire à Nantes accueillera du public de 8h30 à 19h30.

La campagne de vaccination continue, Johanna Rolland, maire de Nantes, annonce que plus de 423.000 injections ont été réalisées au centre de la Beaujoire à Nantes. Sans compter les plus de 20.000 déjà effectuées à Ranzay, avant l'ouverture de ce plus grand centre de vaccination.