Le pays de Montbéliard se dote d'un camion poubelle équipé d'un bras articulé

L'agglomération de Montbéliard se dote d'un nouveau camion poubelle. Les éboueurs, d'habitude à l'arrière du camion, chargés de collecter les poubelles sont remplacés par un bras articulé. Ce bras est équipé d'une grosse pince, qui soulève la poubelle et la verse dans la benne. Il sera mis en place le 16 septembre dans neuf communes du secteur d'Allondans dans le Nord-Ouest de l'agglomération de Montbéliard : Allondans, Dung, Echenans, Issans, Présentevillers, Raynans, Sainte-Marie, Saint-Julien-lès-Montbéliard et Semondans.

Des règles à respecter

Pour que la collecte soit bien effectuée, les habitants vont devoir se plier à quelques règles. Les poubelles doivent être positionnées sur les repères au sol, et espacées de 50 centimètres. Si la poubelle est entre deux voitures, il faut laisser suffisamment d'espace pour que la pince mécanique saisisse la poubelle. Il ne faut pas non plus trop la remplir pour que le couvercle soit fermé. Si toute ces choses ne sont pas respectées,"ce ne sera pas ramassé" prévient, Daniel Granjon, vice-président en charge de l'environnement à l'agglomération de Montbéliard.

Il faut bien espacer les poubelles pour que le bras puisse les saisir et les vider dans la benne - Pays de Montbéliard Agglomération

Moins de danger pour les éboueurs

Le bras est commandé par une manette et des caméras depuis la cabine du camion. Plus d'éboueurs à l'arrière du véhicule pour charger les poubelles, c'est moins de risques d'accidents selon Daniel Granjon : "En période hivernale, les éboueurs peuvent se blesser en glissant. Là il n'y a plus ce danger, et c'est aussi plus hygiénique." Dernier avantage pour l'élu, ce changement permet de "professionnaliser les agents qui vont devenir des manipulateurs de bras latéral". Pour remplir cette mission, un poste a été créé dans l'agglomération.