Pays de Retz : à la chapelle Saint-Vital, on prie pour que tombe la pluie

Dans le Pays de Retz, il existe une tradition peu connue : celle de prier pour lutter contre la sécheresse. Sur la commune de Chaumes-en-Retz, à La Sicaudais, une chapelle est dédiée à Saint-Vital, un ermite irlandais du VIIe siècle qui a donné son nom à la commune de Saint-Viaud.

Selon la légende, Saint-Vital aurait planté son bâton dans le sol et une source aurait jailli de terre. A cet endroit se trouve encore actuellement une fontaine, juste à côté de la chapelle.

Des processions jusque dans les années 1960

Jusque dans les années 1960, on venait en procession jusqu'à cette chapelle pour prier pour la pluie.

"Les gens venaient de la région, les paroissiens de Saint-Viaud, Chauvé, Saint-Père-en-Retz, Frossay ou La Sicaudais, raconte Jean Filodeau, propriétaire de la chapelle Saint-Vital, construite par son grand-oncle en 1923. Ils venaient en procession avec la croix et les bannières à travers champs, parce qu'il n'y avait pas de route, pour implorer Saint-Vital pour qu'il pleuve. Alors ils trempaient aussi le manche de la bannière et de la croix dans la fontaine, dans l'eau. Et souvent au retour de la procession, il y avait une averse. Mais depuis les années 60, ces petits pèlerinages n'existent plus."

La fontaine près de la chapelle Saint-Vital, à Chaumes-en-Retz. © Radio France - Leïla Méchaouri