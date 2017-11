Pays de Retz : une cagnotte pour Lucille gravement accidentée à Dubaï

Depuis l'accident du 28 octobre dans lequel Lucille, 27 ans, a été grièvement blessée à Dubaï, ses amis du Pays de Retz se mobilisent . Ils ont notamment lancé une cagnotte sur internet pour permettre à sa mère Catherine de rester à son chevet.

Depuis le 28 octobre, Lucille est hospitalisée à Dubaï, dans le coma. La jeune femme de 27 ans qui vit à Dubaï depuis plusieurs années a été grièvement blessée dans un accident alors qu'elle se baladait dans le désert avec son compagnon et deux amis originaires de la Bernerie en Retz (comme elle), venus lui rendre visite. Leur buggy s'est renversé et a pris feu. Lucille est grièvement brûlée et ne peut pour l'instant être rapatriée en France en raison de son état de santé. Sa mère, Catherine, infirmière libérale à la Bernerie en Retz est à ses côtés depuis plusieurs jours.

Près de 40 000 euros récoltés sur internet

Dès le 1er novembre, les amis d'enfance de Lucille ont lancé une cagnotte sur Leetchi. Ils veulent notamment récolter de l'argent pour permettre à Catherine de rester le temps qu'il faut au chevet de sa fille qui doit subir plusieurs opérations. En dix jours, ils ont récupéré quasiment 40 000 euros auprès de plus de 500 personnes du monde entier. Ils lui adressent aussi de nombreux messages de soutien sur la page Facebook "pensées pour Lucille".

Sur internet, les amis de Lucille et Catherine ont collecté près de 40 000 euros - capture d'écran Leetchi

La boulangerie reverse sa recette du 11 novembre

Ce samedi, la boulangerie des Moutiers en Retz va reverser intégralement sa recette à Lucille et Catherine. Sur leur vitrine, Nathalie et James Mellerin ont apposé une affiche annonçant cette journée de solidarité. Les boulangers sont amis avec Catherine leur infirmière depuis de nombreuses années et c'est leur manière de lui venir en aide ainsi qu'à sa fille.