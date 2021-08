Pays de Savoie : des habitants vent debout contre l'installation d'antennes relais

Des collectifs d'habitants en Savoie (Saint-Cassin) et Haute-Savoie (Pringy) se mobilisent pour dire leur opposition à l'installation d'antennes relais dans leur commune. Ils dénoncent la proximité avec les habitations et jugent inutile le déploiement de telles infractructures.

Le sujet des installations d'antennes relais agite de nombreux coins de France et n'épargne pas la Savoie et la Haute-Savoie. Les habitants La Combe, un hameau situé près de Saint-Cassin, dans l'agglomération de Chambéry, sont depuis plusieurs mois vent debout contre l'installation d'une antenne relais. Un combat également mené par un collectif de Pringy, en Haute-Savoie, pour une antenne qui a été mise en place il y a trois mois. Tous dénoncent le manque de concertation entre les opérateurs et les riverains.

Free à la rencontre des habitants à Saint-Cassin

REPORTAGE Les habitants d'un hameau près de Saint-Cassin, opposés à l'installation d'une antenne relais. Copier

Ce mercredi soir, des représentants de l'opérateur Free sont venus rencontrer des riverains à la mairie de Saint-Cassin (Savoie) pour tenter de les convaincre de la nécessité d'installer une antenne qui couvre de la 3G à la future 5G dans la commune où trois antennes sont déjà présentes. Le projet, très contesté par une partie des habitants, avait déjà été refusé fin 2020 car il ne respectait pas le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI). Il s'agit cette fois-ci d'un second projet, révisé, dont le permis de construire a été déposé sur un terrain privé fin juillet dernier et est en attente de validation par le Grand Chambéry.

Quelques habitants se sont réunis devant la mairie de Saint-Cassin ce mercredi. © Radio France - Louise Buyens

La dizaine d'habitants réunis sur place s'attendait à une réunion publique mais les deux représentants de l'opérateur ont décidé de ne recevoir que "trois personnes à la fois". Une heure plus tard, David Battier, porte-parole du groupe de riverains opposé à l'antenne, ressort très déçu : "On pensait qu'ils allaient nous entendre et essayer de trouver un compromis pour l'installation. Pour l'instant il y a un peu un non recevoir. Leurs arguments c'est que pour le secteur de La Combe il n'y a pas assez de réseau, pour 14 habitations". L'argument fait bondir Caroline, une autre riveraine : "Ah bah nous _on capte très bien_. Ils se basent uniquement sur leur ingénieur radio qui dit qu'il fallait couvrir le hameau de La Combe donc même si les habitants ne veulent pas, ça n'a pas de poids, ils nous l'ont dit clairement", souffle la riveraine.

Caroline, riveraine et membre du collectif de La Combe, opposé à l'antenne relais. Copier

La maire de la commune, Jocelyne Gougou, n'a pas nons plus son mot à dire. "Le dossier est à l'instruction auprès du Grand Chambéry, il y aura une réponse dans un sens ou dans un autre. Je ne peux pas m'opposer à la loi donc si c'est réglementaire, l'antenne sera installée". Le collectif, lui, compte bien se battre. Jusque-là, c'était à coup de pétitions en ligne. Désormais, il envisage d'aller en justice.

À Pringy, l'antenne est "trop proche" des habitations

En Haute-Savoie aussi, on se mobilise aussi contre une antenne relais. À Pringy, l'infrastructure de l'opérateur Orange a été installée il y a trois mois sur un terrain privé le long de la route d'Argonay. Le collectif Pringy Antennes Harmonie qui regroupe une cinquantaine de riverains dénonce une antenne située trop près des habitations. Ils demandent le déplacement de l'antenne sur un autre terrain, d'autant que deux installations des opérateurs Bouygues et SFR sont déjà présentes dans le secteur."On ne voit pas pourquoi on a mis toutes les antennes au même endroit. Pringy n'est pas tout petit", peste Brigitte Corre, membre du collectif.

Brigitte Corre, membre du collectif Pringy Antennes Harmonie. Copier

Brigitte Corre s'inquiète également d'un risque sanitaire "c'est le fait qu'on nous mette des ondes aussi proches des premiers habitants alors que les antennes ne sont pas contestées quand elles sont plus éloignées". La riveraine fait référence au pylône arbre installé sur le bord de l'A41 à Pringy.

Le collectif a pris un avocat et fait venir un huissier sur place pour constater la présence de l'antenne, à quelques mètres des habitations.