Pays de Savoie: des vents violents provoquent de multiples dégâts

En haute-Savoie, trois mille foyers sont privés d'électricité ce mardi soir dans le chablais et les stations des Portes du Soleil. En Savoie, ce sont trois cent foyers qui sont privés de courant. En cause partout, des arbres arrachés par le vent et tombés sur les lignes électriques.

Des vents soufflant à plus de 100 km/h ont balayé divers secteurs des Pays de Savoie toute la journée de mardi. A Chamonix, les téléphériques de l'aiguille du Midi, du Brévent et Grands Montets ont été mis à l'arrêt dès le début de matinée.

A la mi-journée, de violentes bourrasques de vent ont secoué le bassin d'Aix les Bains et dans une moindre mesure les secteurs d'Apremont et Myans dans la combre de Savoie, ainsi que Yenne dans l'avant-pays où une ligne électrique de vingt mille volts est tombée . En l'espace d'une heure, les pompiers de Savoie ont recensé une quarantaine d'interventions pour des arbres et des toitures arrachés. Sur les réseaux sociaux, le SDIS 73 a appelé les habitants à rester chez eux, le temps que le "grain" passe.